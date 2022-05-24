纽约市长向自由传媒提供举办F1比赛场地

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不过马菲淡化了未来在奥斯汀、迈阿密和拉斯维加斯之外举办第四场美国大奖赛的可能性，表示努力在这座城市举办比赛是一场“没有必要的斗争”。

前F1总裁伯尼·埃克莱斯顿多年来一直努力想在纽约市内或附近举办大奖赛。2011年新泽西州帝国码头一处以纽约天际线为背景的场地被筹办人里奥·辛德利(Leo Hindery)看中。这站比赛被安排进了2013年的F1赛历，场地准备工作经开始进行，之后项目因资金问题搁浅。

自从2017年接手F1之后，自由媒体一直优先考虑在美国的“目的地”城市增加比赛场次，尽管公司一直对纽约充满兴趣，甚至还看了新泽西，迈阿密和拉斯维加斯项目率先实现落地。

上周四在纽约的一次财务活动上，会议主席问马菲是不是有可能在纽约举办大奖赛。而马菲透露1月1日宣誓就职的亚当斯市长提议过一个位于兰德尔和沃滋岛的场地，那里基本上是公共绿地和运动场，穿过哈莱姆河一直到曼哈顿东北。不过，他明确表示自由媒体认为这片场地并不合适。

“埃里克·亚当斯当局表示想要举办比赛，”马菲说，“我觉得这很难，他们的提议、兰德尔岛，可能不是我们最完美的场地。你知道，15到20年前在这里花了大量时间和金钱（原文如此），包括里奥·辛德利的，他是我的前任之一，想要在霍博肯构建一个比赛场地。“

”我认为现实是想要在一个像纽约这样的地方举办街道赛是非常非常困难的。拉斯维加斯是美国为数不多你可能办成街道赛的地方之一，它的心态不一样。纽约是一个很棒的地方，但他们不太可能为了我们把中央公园关起来！”

Red Bull Racing RB7 in New York Photo by: Red Bull Content Pool

当会议主席表示自己希望看到纽约站，马菲回答道：“我怀疑另外有一些人可能不想看到，所以也许我们不必为了这个打架。”

同时，马菲坚称首届迈阿密大奖赛取得了巨大成功，他也承认存在一些问题需要组织者在2023赛季解决。“我觉得总的来说非常成功，需求是疯狂，”他说，“无数人对我说这就是他们一直想要的体育盛事，所有这一切。第一次举办赛事遇到物流问题？（举例来说）车手们对赛道有所不满，这不罕见，或者是围场俱乐部招待问题和安全问题。我们将拭目以待，有些问题需要解决。”

“我觉得（迈阿密）海豚队——我们在那边的伙伴们，总的来说出色地完成了任务。我想他们对于产生的问题十分清楚，但都是很能解决的。电视直播体验、激动人心的场面，迈阿密的总体基调是非常积极正面的。我是说，好到疯狂，而且我认为并没有消散。所以我觉得只要把第一年这些问题解决了，就会成为一场非常非常棒的盛事。”

谈到迈阿密筹办人汤姆·贾芬克尔承认第一届比赛是亏损的，马菲说：“我想对海豚队来说是非常赚的。我的意思是，他们的利润和损失，与我们的利润和损失是有一点不同的。不过他们有一份10年长约，我想他们会赚一大笔钱。”