影片名为《舒马赫》（SCHUMACHER），其中的素材来自他的妻子科琳娜、他的孩子吉纳和 米克，以及他的弟弟拉尔夫。

舒马赫的经纪人塞宾·科姆将这部影片描述为 "家庭献给他们挚爱的丈夫/父亲的礼物"。

影片还重点记录了舒马赫职业生涯中几位重要人物或直接对手的独到见解，受访人包括让·托德、伯尼·埃克莱斯顿、卢卡·迪·蒙特泽莫罗、弗拉维奥·布里亚托雷、塞巴斯蒂安·维特尔、米卡·哈基宁、达蒙·希尔和大卫·库特哈德。

"迈克尔·舒马赫重新定义了赛车手的职业形象，并建立了新的标准，"科姆说。

“不管是对自己还是对他的车队，他都追求完美，不断推动他们取得最终成功。他的领导力让全世界都为之钦佩。他既可以克服场上的困难，也能平衡竞技与家庭。他无微不至的爱着他的家人。他既找到了这份事业所需的力量，也懂得回家休息——与他无微不至心爱着的家人一起——能带来平衡。”

"家庭是他的力量源泉，为此，他自始至终将私人生活与他的公众人物身份明确分开。这部影片讲述了两个世界。这是他的家庭献给他们挚爱的丈夫和父亲的礼物"。

本片由德国B|14 FILM GmbH公司制作，由Hanns-Bruno Kammertons、Vanessa Nocker和Michael Wech执导。2017年，该团队还制作了网球传奇人物鲍里斯·贝克尔的纪录片，片名为《赌徒》（Der Spieler）。

"对导演们来说，最大的挑战当然是要在报道独立性和保护舒马赫家人之间掌握平衡，”Nocher说到。“在这方面，科琳娜·舒马赫给予了我们最大的支持。”

“她本人想看到的是一部真实的纪录片，展示真正的迈克尔，他的跌宕起伏，而非一部过度包装的影片。她很伟大，也足够勇敢，让我们做想做的事，所以我们尊重她，遵守她的底线。她的励志和热忱，给我们所有人留下了深刻的印象。”

制片人Benjamin Seikel补充说："考虑到来自外部的巨大压力，这部纪录片难度极大，需要大量的制作时间，还要精准把握内容。但得益于我们的优秀团队，以及与舒马赫家人非常愉快的合作，我们不负众望。”

“这部纪录片的上映已经提上日程，并且全世界都可以通过Netflix观看，让我们既感激又兴奋。从一开始这部影片就瞄准成为一部国际化的纪录片，而我们深信它将广受欢迎。”

翻译/Chloe