Netflix为即将上映的舒马赫纪录片发布预告

《舒马赫》(Schumacher)将于9月15日在Netflix播出,这部纪录片探索了舒马克成功的F1生涯以及赛场下的生活,并得到了来自舒马赫家庭的全力支持。影片于7月官宣,不过Netflix现已发布这部纪录片的第一支预告。

预告片内容以对舒马赫父亲、妻子、以及两个孩子的采访为主,其中包括现役哈斯F1车手米克·舒马赫,他在片中说:“当我看着他时,我就在想‘我想成为他那样。’”现役阿斯顿·马丁F1车手、四届世界冠军维特尔也出现在预告片中,他在自己整个赛车生涯中一直仰望着舒马赫。

《舒马赫》标志着Netflix继大获成功的纪录片电视剧《Drive to Survive》之后对F1和赛车界的最新尝试,《Drive to Survive》目前正在拍摄第四季。

与舒马赫长期合作的经理人Sabine Kehm在影片官宣时,把它称为“这个家庭献给他们挚爱的丈夫和父亲的礼物。”

“迈克尔·舒马赫重新定义了赛车手的职业形象,设定了新的标准,” Kehm说,“在追寻完美的过程中,他让自己和团队不遗余力奋力拼搏,去取得最伟大的胜利。他的领导才能在全世界范围内为人所钦佩。他找到了去完成这一使命的力量,又能在回到家中休整与他挚爱的家人们相伴之间达到一个平衡。为了保护自己的私人空间作为力量源泉,他从始至终一直严格地把自己的公众生活和个人生活区分开。这部纪录片讲述了这两方面的故事。”

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium

Photo by: Motorsport Images