Netflix为即将上映的舒马赫纪录片发布预告

《舒马赫》（Schumacher）将于9月15日在Netflix播出，这部纪录片探索了舒马克成功的F1生涯以及赛场下的生活，并得到了来自舒马赫家庭的全力支持。影片于7月官宣，不过Netflix现已发布这部纪录片的第一支预告。

预告片内容以对舒马赫父亲、妻子、以及两个孩子的采访为主，其中包括现役哈斯F1车手米克·舒马赫，他在片中说：“当我看着他时，我就在想‘我想成为他那样。’”现役阿斯顿·马丁F1车手、四届世界冠军维特尔也出现在预告片中，他在自己整个赛车生涯中一直仰望着舒马赫。

《舒马赫》标志着Netflix继大获成功的纪录片电视剧《Drive to Survive》之后对F1和赛车界的最新尝试，《Drive to Survive》目前正在拍摄第四季。

与舒马赫长期合作的经理人Sabine Kehm在影片官宣时，把它称为“这个家庭献给他们挚爱的丈夫和父亲的礼物。”

“迈克尔·舒马赫重新定义了赛车手的职业形象，设定了新的标准，” Kehm说，“在追寻完美的过程中，他让自己和团队不遗余力奋力拼搏，去取得最伟大的胜利。他的领导才能在全世界范围内为人所钦佩。他找到了去完成这一使命的力量，又能在回到家中休整与他挚爱的家人们相伴之间达到一个平衡。为了保护自己的私人空间作为力量源泉，他从始至终一直严格地把自己的公众生活和个人生活区分开。这部纪录片讲述了这两方面的故事。”

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium Photo by: Motorsport Images

《舒马赫》的导演Vanessa Nocker表示，在影片制作过程中，舒马赫的妻子Corinna一直是“我们最大的支持”。

“她本人想要完成一部真实的影片，让舒马赫以真实的样子呈现，有起有落，不要做任何的美化，” Nocker说，“她很伟大很勇敢，让我们去做我们想做的，所以我们也尊重并且保持了她的界限。她是一位非常能够鼓舞人心、温暖的女性，给我们所有人留下了深刻的印象。”