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Netflix为即将上映的舒马赫纪录片发布预告

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Netflix发布了其即将上映的迈克尔·舒马赫纪录片首支预告，内容包括由这位七届F1世界冠军的家庭以及塞巴斯蒂安·维特尔提供的内容。

Netflix为即将上映的舒马赫纪录片发布预告

《舒马赫》（Schumacher）将于9月15日在Netflix播出，这部纪录片探索了舒马克成功的F1生涯以及赛场下的生活，并得到了来自舒马赫家庭的全力支持。影片于7月官宣，不过Netflix现已发布这部纪录片的第一支预告。

 

预告片内容以对舒马赫父亲、妻子、以及两个孩子的采访为主，其中包括现役哈斯F1车手米克·舒马赫，他在片中说：“当我看着他时，我就在想‘我想成为他那样。’”现役阿斯顿·马丁F1车手、四届世界冠军维特尔也出现在预告片中，他在自己整个赛车生涯中一直仰望着舒马赫。

《舒马赫》标志着Netflix继大获成功的纪录片电视剧《Drive to Survive》之后对F1和赛车界的最新尝试，《Drive to Survive》目前正在拍摄第四季。

与舒马赫长期合作的经理人Sabine Kehm在影片官宣时，把它称为“这个家庭献给他们挚爱的丈夫和父亲的礼物。”

“迈克尔·舒马赫重新定义了赛车手的职业形象，设定了新的标准，” Kehm说，“在追寻完美的过程中，他让自己和团队不遗余力奋力拼搏，去取得最伟大的胜利。他的领导才能在全世界范围内为人所钦佩。他找到了去完成这一使命的力量，又能在回到家中休整与他挚爱的家人们相伴之间达到一个平衡。为了保护自己的私人空间作为力量源泉，他从始至终一直严格地把自己的公众生活和个人生活区分开。这部纪录片讲述了这两方面的故事。”

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium

Photo by: Motorsport Images

《舒马赫》的导演Vanessa Nocker表示，在影片制作过程中，舒马赫的妻子Corinna一直是“我们最大的支持”。

“她本人想要完成一部真实的影片，让舒马赫以真实的样子呈现，有起有落，不要做任何的美化，” Nocker说，“她很伟大很勇敢，让我们去做我们想做的，所以我们也尊重并且保持了她的界限。她是一位非常能够鼓舞人心、温暖的女性，给我们所有人留下了深刻的印象。”

 

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