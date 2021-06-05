Motorsport Images摄影师霍恩凭格罗斯让事故照片获奖

在2020年巴林大奖赛的伊始，格罗斯让与AlphaTauri车队前车手丹尼尔·科维亚特发生了严重碰撞，导致前者的哈斯赛车断裂并燃起熊熊巨火。而霍恩恰好捕捉到了在此骇人的场景下，法国人跳上护栏逃生的一幕。

在这张照片中，格罗斯让正奋力逃从大火中逃离，试图越过防护栏，而F1医疗救助协调员伊恩·罗伯茨博士伸手搭救。同时，一名巴林的赛道抢险员在越过赛道到达现场后，立刻开始用灭火器进行灭火。

最终，格罗斯让平安地死里逃生，没有落下任何危及性命的伤势。但是，手部的严重烧伤，令他被迫缺席了自己F1职业生涯的最后两场比赛。格罗斯让在2009年第一次参加F1，当年比赛了7场。随后从2012年起，他就连续参赛。

在本周的阿塞拜疆大奖赛期间，霍恩身为哈斯车队的随队摄影师，领受了这项享有盛誉的摄影金奖中分属F1类目的奖项。

在谈到自己获得的殊荣时，霍恩表示：“我非常高兴和荣幸能够获此奖项。F1赛季是漫长而艰难的，很高兴我的工作能得到认可。”

在巴林大奖赛的骇人事故后，霍恩分享了自己捕捉到这张照片的心得。这幅经典的作品也被刊登在了世界各大主要出版物的头条。

“原本我正在2号弯拍摄发车，当赛车纷纷经过的时候，我转过身，听到一声巨响，空中出现了一个巨大的火球，”霍恩回忆道，“我下意识地向那里跑了过去。我见到了可怕的场景，但有很多人指望你来记录正在发生的事情，所以你必须继续履行你的职责。”

在F1生涯结束后，格罗斯让转战去了印地赛事。他将在2021赛季中代表Dale Coyne车队参加所有12场公路和街道比赛。而仅仅在三场比赛后，他就在印第安纳波利斯公路赛中夺得了杆位并在比赛中荣获第二名。

Motorsport.com的所有成员为安德鲁的获奖，向他表示祝贺，并对于他在当时的危难情境下，为拍摄格罗斯让撞车和逃生的全过程所付出的艰苦努力给予了充分肯定。

翻译/小飞侠