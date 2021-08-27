米克·舒马赫：斯帕正赛日因父亲F1首秀30周年而“激动人心”

本周末，这位哈斯新秀首次以F1车手的身份来到比利时赛道。1991年，其父亲舒马赫也正是在这里上演了自己的首场，同时也是代表乔丹车队的唯一一场F1比赛，并从此开启了辉煌的F1职业生涯。

最终，舒马赫共参加了306场比赛，总计赢得了91场大奖赛胜利和7个世界冠军头衔。在谈及父亲最初征战F1的年代与当前时代的不同之处时，小舒马赫向受Autosport独家分享了自己的想法，并谈及了对于即将到来的比赛的感受。

“好吧，要拿1991年和现在做比较很难，”小舒马赫说道。“因为过去会存在很多可靠性的问题。并且很明显，一些车队被允许进行的研发也与现在的情况截然不同。现在，这方面很显然受到了限制。所以这是一种完全不同的心态。”

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“但是，如果你想想这些车现在有多快，差距可能没有过去那么大。是的，所以这是一个很难回答的问题。但今年正好是30年，这还是很有趣的。在斯帕的那天，将是一场美妙而激动人心的比赛。”

夏休前，当被问及被询问关于舒马赫首秀30周年与他处子赛季表现相关联问题的频率时，他回答道：“很少。”

“事实上，在2020年与哈斯签约的那一刻我就知道，2021年将是30周年。一想到我们参加F1的年纪是一样的，都是我现在的22岁，那真是太疯狂了。显然，这是一个不同的时代。现在是另一个不同的时代，但怀旧之情依然存在，对此我感到非常兴奋。”

舒马赫目前在2021年的车手积分榜上排名第19位，仅领先于自己的哈斯队友尼基塔·马兹平，他个人最好的成绩是在夏休前的匈牙利站获得的第12名。

翻译/小飞侠