梅赛德斯排除提前启用F1赛车升级

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乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分别在巴林举行的2023赛季揭幕战排位赛里取得第六和第七后，沃尔夫宣称车队将改变赛车的概念。

尽管自那以后赛道工程总监安德鲁·肖夫林透露，早在W14落地测试之前，梅赛德斯已经在风洞里意识到了W14的局限性，但重新设计赛车会需要长达几个月的过程。

然而，在本月早些时候的沙特阿拉伯大奖赛周末，有传言暗示梅赛德斯可能在巴库或者迈阿密启用他们的首个升级套件。

但是沃尔夫现在已经排除了匆忙启用新部件的可能性，他表示任何对于W14的调整不会早于5月19-21日在伊莫拉举行的第六轮比赛。

奥地利人告诉Sky Sports：“我们正在取得良好的进展、良好的开发，但是你必须去测试它们，确认它们，生产它们。所以，我认为我们不期望在伊莫拉之前启用。我们也希望能把它做好。”

他补充说，虽然对升级效果的初步预测是积极的，但是旁观者不应该期望这第一步就是“奇迹”。

“这是一个良好的方向，”沃尔夫说。“但是我们不应该期待奇迹：突然我们就以0.5秒拿到杆位。我认为这更多像是巩固我们在法拉利、阿斯顿·马丁和我们之间的位置。那将是很好的一步。“

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

对于接下来的三场比赛，沃尔夫表示车队不会“增加任何性能”，但取而代之的是尝试优化赛车的调校。

值得注意的是，在沙特和澳大利亚的周五练习中，拉塞尔和汉密尔顿在他们的首选悬挂配置方面有所不同。然而，从长远来看，沃尔夫认为虽然需要耐心，但是“路线是明确的”。

他继续道：“有那么一刻，在巴林比赛后，事情更加清楚了。我们试图让某些东西起作用，但是我们没能解锁它。现在，路线是明确的，而且不会容易。这需要时间，但我们知道我们前进的方向。”

拉塞尔认为，与休赛期里从W13到W14的完整一步相比，即将到来的赛车升级将更多带来立刻的速度提升。

他说：“自然而然地，你无法让东西这么快地安装到赛车上。但我认为在适当的时候，我们将看到一些重大改变，希望可以从单圈时间上反映出来。”

“过去两三周我们的收获可能比整个冬天更多，因为很明显我们在错误的区域里进行了开发。所以，现在绝对是朝着正确的方向发展。”

翻译/Vandy