梅赛德斯：备战2021年太迟或造成半秒钟差距

明年即将到来的重大规则改革，意味着车队需要在研发2020年赛车的同时，对后年的赛车展开紧锣密鼓的筹备工作。随着2021年“预算帽”的引入，车队未来的支出将受到限制，因此情况也将变得更为复杂。

在这样的背景下，梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫相信，车队如何应对2020年将是能否赢得下两个世界冠军的关键。

“这个赛季的情况关乎两个赛季，”在宣布与英力士达成一项重大赞助协议时，奥地利人表示，“根据目前的规则，这不仅关乎2020年。”

“2021年将发生巨大的规则变化，平衡你的资源分配对于你将转移多少资源到2021年的赛车上将是至关重要的。”

“很明显，刚开始学习和发展的难度将陡增。如果你做错了，落后几个月，你就可能会落后半秒。这是过去我们在经历两次规则变化时所面临的挑战，我们乐于迎接它。”

虽然梅赛德斯已经创下了六次包揽F1双料世界冠军的辉煌战绩，但沃尔夫表示车队的斗志仍和以前一样高昂。

“每年我们都努力设定正确的目标，并让整个组织都能理解这些目标。”他表示，“我认为树立目标意识相当重要。我不认为公司内部缺乏动力和目标。”

“失败的痛苦比胜利的喜悦要强烈得多，持续的时间也要长得多。这在某种程度上是我们强烈的驱动力。一想到失败，你就会忘记以前所有的成就。”

同时他补充道：“去年的纪录并不能为我们赢得2020年的冠军提供任何保证。所有的单圈时间，所有的积分都会清零，我们将再次面临全新的挑战。”

“在某种程度上，六届世界冠军能成为一项世界纪录是有原因的。因为那实在是太难了。但我们仍想要将它再度刷新。”

翻译/小飞侠