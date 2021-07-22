梅赛德斯在进行英国大奖赛庆祝前确认维斯塔潘平安无恙

刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯车队热烈庆祝他们上周末在银石取得的胜利，招致了其对手红牛车队的批评。

维斯塔潘在第一圈事故后，被转移到附近的医院接受预防性检查。红牛对其对手在赛后表现得如此开心十分愤怒。红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科说，这种表现显示了梅赛德斯的“作风”，而维斯塔潘发推表示汉密尔顿“没有礼貌”。

但是梅赛德斯现在澄清道，车队收到来自红牛高级管理层人物——以及国际汽联——的消息说维斯塔潘没事，所以觉得没有必要取消庆祝活动。

关于赛后反应的性质，梅赛德斯车队老板托托·沃尔夫在Motorsport.com独家采访时透露说：“重要的是理解我们收到了所有反馈。红牛高层的人告诉我们，马克斯没事。克里斯蒂安（霍纳）在内部通讯系统里向（F1赛事总监）迈克尔·马西提到马克斯没有受伤且状态良好，而国际汽联也给了我们类似的反馈。所以如果马克斯受伤的话，我们是绝不可能进行庆祝活动的。我想大家必须理解到这一点。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after the race with his trophy Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

沃尔夫已经确认，汉密尔顿是在赛后接受电视采访有人向他提及时，才知道维斯塔潘被送到医院接受检查。然而，他表示这位世界冠军在事故发生之后，马上求证了对手没有受伤。再加上赛后从红牛员工和国际汽联那儿得到的更新信息，梅赛德斯觉得不用把新消息告诉自己的车手。

“刘易斯在车里驶过事故地点的时候，就问过他（维斯塔潘）有没有离开赛车，”沃尔夫说，“他得到的回答是，维斯塔潘是自己走出赛车的。”

当被问到汉密尔顿在登上领奖台开始庆祝前，究竟有没有得到维斯塔潘入院接受检查的消息更新时，沃尔夫说：“我们得到的唯一消息就是马克斯没事，所以没必要和刘易斯进一步详细说明。”

当汉密尔顿在家乡观众面前欢庆自己的胜利时，沃尔夫表示十分重要的是在红牛近期连胜后，认识到这次胜利多么宝贵。

不过，他坚决认为对手在赛后发出的批评太过火了。“别忘了，我们是在五个不理想的比赛周末后赢得的分站冠军。刘易斯赢下了英国大奖赛，显然这让情绪格外高涨。就那些评论而言，有的是诽谤，有的非常针对个人。我想每个人都需要以自己的方式来表达。我们理解，不过从我的立场出发，对此真的没什么好说的。”

翻译/花花大梦