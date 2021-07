梅赛德斯在进行英国大奖赛庆祝前确认维斯塔潘平安无恙

刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯车队热烈庆祝他们上周末在银石取得的胜利,招致了其对手红牛车队的批评。

维斯塔潘在第一圈事故后,被转移到附近的医院接受预防性检查。红牛对其对手在赛后表现得如此开心十分愤怒。红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科说,这种表现显示了梅赛德斯的“作风”,而维斯塔潘发推表示汉密尔顿“没有礼貌”。

但是梅赛德斯现在澄清道,车队收到来自红牛高级管理层人物——以及国际汽联——的消息说维斯塔潘没事,所以觉得没有必要取消庆祝活动。

关于赛后反应的性质,梅赛德斯车队老板托托·沃尔夫在Motorsport.com独家采访时透露说:“重要的是理解我们收到了所有反馈。红牛高层的人告诉我们,马克斯没事。克里斯蒂安(霍纳)在内部通讯系统里向(F1赛事总监)迈克尔·马西提到马克斯没有受伤且状态良好,而国际汽联也给了我们类似的反馈。所以如果马克斯受伤的话,我们是绝不可能进行庆祝活动的。我想大家必须理解到这一点。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after the race with his trophy

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images