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Formula 1 / British GP 新闻

解读梅赛德斯W12赛车英国大奖赛升级

By:
Co-author:
Jonathan Noble

梅赛德斯在英国大奖赛前揭开了其全新升级的神秘面纱，并希望以此在与红牛的战斗中扭转乾坤。

解读梅赛德斯W12赛车英国大奖赛升级

自从5月份的西班牙大奖赛以来，德国制造商一直未有分站冠军入账，其也因此寄望于此次升级能为赛车表现带来质的飞跃。

然而相比主要竞争对手红牛针对每场比赛都推出一项激进的空气动力学升级计划，梅赛德斯的做法更为保守。到目前为止，德国车队一改以往以大规模套件升级为主而非微小修改的风格，在赛车整改方面仅对底板和扩散器进行了微调。

而正如梅赛德斯此前公开表示其极有可能在银石进行本赛季的最后一次技术升级，英国大奖赛前夕，德国车队的全新设计摆放在维修区内。

这些修改在视觉上并不明显，而更在于细微之处，但仍然可以帮助W12在疏导气流方面更好地发挥作用。

为了更好地协同发挥作用，挡风板和侧箱导流板都经过了调整，而尖形小翼片现在也被分成了几层。

前端的摩天楼式导流板被削减，垂直板条向前延伸，以便比此前更早地疏导气流——很多其他车队为了优化此区域都采用了这一设计。

侧箱导流板阵列底部的两枚r形叶片，与位于摩天楼式导流板下方的第三枚较长的叶片相连。这一设计与侧箱翼片不再相连，就如我们在其他赛车上看到的那样，水平翼在其顶端向上翻转，以调用特定的流线结构。 

为了与这些修改保持一致，设计团队还优化了后方的区域，如今可以在底板边缘和侧箱之间见到四个向外倾斜的鳍状散热片。

此外，波浪形状的底板边缘被简化为了单一的折弯设计，后面安装的襟翼被转换成了两片式的设计。

尽管两位梅赛德斯车手们都对于车队改进W12的努力表示欢迎和认可，但也并没有过分期待车队的命运因此发生戏剧性的变化。

刘易斯·汉密尔顿表示：“赛车发生了很多变化，但就我们在比赛中看到的与红牛的差距而言，这不是一次巨大的升级，但它肯定有助于我们迅速缩小差距。”

当被问及希望通过升级达到怎样的圈速时，瓦尔特利·博塔斯说：“我不能给出一个直接的数字。这不是什么大事，也不是什么小事。但让我们走着瞧，显然已经到了周五，我们会看到赛车在单圈会有多快。”

在本周末新赛制下的周五排位赛中，汉密尔顿最终以0.075秒击败了马克斯·维斯塔潘，将在首场冲刺排位赛里从第一位发车。而博塔斯在周五傍晚的阶段里获得第三名。

翻译/小飞侠

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