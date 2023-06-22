梅赛德斯：F1应该让赛车重量变成车队的问题
梅赛德斯技术总监詹姆斯·埃里森相信，未来减轻F1赛车重量的最佳方法是让它成为车队共同的问题。
正如Motorsport.com透露，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利和FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶都在关注下一个规则周期2026年为赛车减重的问题。
目前这代F1赛车的最低重量限制是798公斤，是世界锦标赛有史以来最重的。考虑到2026年来自电力的动能占比将更大，F1可能准备使用更大的电池，担心是赛车将变得更重，因此需要设法减重。不过，目前赛车质量之大是由必要的安全装置和混动组件带来的，对于减重能达到什么程度充满了怀疑。
然而，埃里森提出了一种新思路，即不去强制规定赛车特定部位要做得更轻。他建议国际汽联只要降低赛车的最低限重，这样车队自然不得不想办法让赛车变轻。
当被Motorsport.com问及赛车减重的最佳方法时，埃里森说：“我非常同意斯蒂法诺。他不是唯一一个在想，这种似乎不可阻挡的重量上升趋势必须被遏制和纠正，因为年复一年赛车变得越来越重。让重量将下来并不是十分微不足道的事情，不过要想出一套能让赛车变得更轻的规则是很不容易的。“
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, out of the pits
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“我觉得让赛车变轻的方法是降低最低重量限制，让它成为车队的问题。如果赛车超过了限制，那么就能迫使我们去做一些艰难的抉择，考虑我们到底要往车里放什么、不放什么。不是所有人都认同这个观点。不过，这是我认为效果最有保证的办法，以便在（减轻）赛车重量方面施加压力。”
阿斯顿·马丁技术总监丹·法洛斯同意埃里森对于情况的判断，但他表示F1必须确保为赛车减重的方案不能牺牲安全性。
“我觉得我们也许可以在规则的某些地方做出改变来帮助达到目的，”他说，“降低最低重量限制当然是实现目标的方法之一，但是我们必须保证这样做的时候不会牺牲安全性。也许我们可以在构造上做一些事情气到帮助作用。但显然这将是一个挑战，而且我认为毋庸置疑的是，按照已经定下的动力单元规则，这让挑战更大。”
然而，红牛技术总监皮埃尔·瓦切对减重能否成功持怀疑态度，他表示2026年的动力单元要重得多。
“就重量而言，我不确定能有显著的变化，”他说，“我认为现在定下的动力单元已经比我们目前使用的要重得多。我觉得要如斯蒂法诺提到的把赛车重量大幅降低，那会非常、非常困难。”
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