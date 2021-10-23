梅赛德斯不屑红牛对其直道装置的质疑声

随着梅赛德斯和红牛之间的世界冠军之战已进入最后阶段，德国车队强劲的直道速度成为了又一全新“阴谋论”的源头。在土耳其大奖赛上，相较于红牛，梅赛德斯在下压力水平上显然拥有更显著的最高速度优势。

鉴于梅赛德斯在夏休后引入了一款全新规格的引擎，其竞争对手对于德国车队因此受益的程度感到“困惑”。

“最近他们的直道速度有了大幅的提升，我认为之前我们可以用更小的翼片做到与他们相抗衡，但现在我们无法接近他们，” 当被Motorsport.com问及梅赛德斯目前的优势从何而来时，“困惑”的霍纳如是说。

经过进一步的分析，霍纳认为，梅赛德斯不仅比红牛的本田引擎更具有动力优势，并且他还确信，德国车队还使用了一种技巧装置，据猜测是通过在直道上降低赛车的尾部来提升直道速度。

“我认为梅赛德斯显然正在优化一种直道装置，令他们能够在该类型的赛道上做到这点，”霍纳在奥斯汀一练期间接受Sky的采访时说道，“如果你看看他们的车尾，你就会知道它是如何下降的。我认为土耳其发挥了他们的优势。”

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

而当被问及对于霍纳评论的看法时，沃尔夫反驳了英国人关于梅赛德斯领先红牛原因的说辞，并称其为“噪音”。

“我认为，我们绝对认识到，在这项运动中，竞争对手总是试图找出是否存在某种灵丹妙药，”奥地利人表示，“我的经验是，没有这样的东西，它是所有的小的进步和边际收益综合叠加的结果，并最终带来表现的提升。”

“我们正试图在不理会太多‘噪音’的情况下，更好地理解我们的赛车和提升单圈表现。”

当被问及梅赛德斯在土耳其具有统治性优势的原因时，沃尔夫表示，车队已经找到了设置2021年赛车的“最佳调校”。

“我认为我们能够理解的是如何通过调校令赛车达到最佳状态，”他解释道。 “今天如果你看看圈速，我们的提升是在直道上。并且我认为我们找到了牵引力和下压力之间正确的折中方案。”

“在另一方面，我们在高速弯的速度非常快，这很好，就和红牛在慢速弯一样。所以总的来说，综合这些因素令这款车变得更好。”

翻译/小飞侠