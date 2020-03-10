梅赛德斯已对比赛引擎采取防范措施

这家德国制造商在上个月于巴塞罗那举行的为期两周的季前测试中遇到了许多可靠性问题，其自己的厂商车队和威廉姆斯都需要更换引擎。而世界冠军刘易斯·汉密尔顿在测试结束时承认，车队对自己所处的状况并不特别满意。

“这是一个问题吗？是的，可以肯定，”他谈到引擎问题时说，“通常在季前测试期间，我们会对可靠性抱有更大的信心，因此它并不完美。”

梅赛德斯把有问题的动力单元运回其Brixworth引擎总部进行了详细分析。通过此后的工作，工程师们能够充分了解发生的原因。

第一轮测试中的问题导致梅赛德斯在最后一天之前更换引擎，症结在于MGU-H的冷却问题。第二次测试前，梅赛德斯做了一些调整以帮助解决这个问题，而且没有再发生。

而第二轮测试里遭遇的两次问题则是由轴承故障引起。对此，梅赛德斯已经针对本周将在澳大利亚大奖赛里使用的规格一的引擎采取了防范措施。

尽管测试期间发生了问题，但梅赛德斯没有在引擎规格方面缩手缩脚，相反有信心不必通过限制引擎模式的攻击性来确保可靠性。

梅赛德斯主管托托·沃尔夫在首场比赛之前表示：“我们很高兴我们在测试中遇到了这些问题，而不是在周末比赛中，因为我们可以进行修复而且不会受到处罚。”