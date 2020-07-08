梅赛德斯CEO否认与沃尔夫有矛盾

当前车队与F1领导们仍在讨论将从明年开始执行的《协和协议》。从冬季开始，关于梅赛德斯是否会继续参加大奖赛的猜测也在围场中广为流传。

有报道称，德国汽车制造商准备退出，而康林松和沃尔夫在这一问题上的意见不一，无助于解决问题。但是，在上周末的奥地利大奖赛上，康林松迅速澄清了他和沃尔夫是“敌人”的无稽之谈。

“嗯，并不是你在媒体上读到的所有东西都是真的，”他向天空电视台表示，“托托和我非常亲近。我们经常聊天。我很高兴能在这里支持在整个冬季努力完成工作的车队。”

虽然梅赛德斯尚未签署一份新的协和协议，但康林松表示，F1推动降低成本和力争在未来成为一项碳中性运动是德国制造商继续参与其中的关键因素。

“我认为有两件事对F1的未来非常重要，”他表示，“一方面是降低成本，F1在这方面已经做了很多工作。在确定新的成本基础方面，我们发挥了重要作用，这将使这项运动在财政上更加良性。”

“另一方面是，在F1中我们拥有世界上最好的混合动力技术。我们可以把它一起融入到一项碳中性的运动中去。”

“我们还提出了一个计划，关于如何逐步使这一进程更具有可持续性。财务可持续发展和碳中性——这两件事将成就梅赛德斯和F1共同的美好未来。”

翻译/小飞侠

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