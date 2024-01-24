迈凯伦对于来自红牛的“不愉快惊喜”保持警惕

虽然红牛竭力淡化会出现像去年一样在对手面前一骑绝尘的说法，当时奥地利车队只差一场比赛就实现全胜，但其对手并不觉得这是理所当然的事情。

在上赛季结束阶段成为红牛最稳定挑战者的迈凯伦尤其对此感到忧心，因为他们知道这支世界冠军车队很早就停止了2023年赛车的开发。这意味着红牛可能专注于对2024年赛车进行重大改进，但是没有被外界发现。

在迈凯伦的2024年新车涂装发布会上，车队首席执行官扎克·布朗表示，尽管他希望今年能追上红牛，但还是必须现实一些。

“显然，我们希望继续缩小差距，”美国人表示，“上赛季结束时，根据比赛的赛道，我们是第二第三快的车队。”

“赛车的开发一直很出色，但红牛去年赛车的开发似乎没有达到他们可以做到的水平。所以这对我们所有人来说都是一个不愉快的惊喜。”

Photo by: McLaren Lando Norris, McLaren livery

迈凯伦对于从风洞和CFD模拟器中获得的数据感到振奋，表明了其2024年新车MCL38赛车已取得进步。

然而，车队领队安德雷亚·斯戴拉与布朗一样，对性能的提升能否在赛道上取得更好的成绩持谨慎态度，尤其是因为他知道红牛在冬季不会停滞不前。

“在赛道竞争力方面，这取决于反对手做了什么，”斯戴拉表示。“特别当我们考虑红牛的时候，我认为有一个因素显然会让每个人对2024年会发生什么持有怀疑。事实上，直到去年年底他们都没有对自己的赛车进行很大程度的开发。”

“所以问题是，他们是否借此将累积的开发在今年的赛车上发挥出来？这是我的理论。我不认为红牛没有条件开发他们的赛车，所以他们可能决定不进行升级。当然，这可能意味着他们改进的步伐还在继续。”

他补充道：“我会说红牛应该会非常有竞争力，我们会看到我们的位置，会看到我们能够在赛道上发起什么样的挑战，”

“但是，对我来说，对我们来说，重要的是我们要看到我们在自己的性能发展方面干得出色。我们相信，如果我们继续坚持，随着时间的推移，我们会有机会缩小差距。所以这就是我们对未来的愿景。”

翻译/小飞侠