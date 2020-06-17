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Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦为集资开放出售F1车队股份

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迈凯伦为集资开放出售F1车队股份
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Translated by: Frankie Mao
2020年6月17日 下午11:23

迈凯伦正考虑出售其F1车队最多30%的股份，以此筹集额外资金来提高竞争力水平。

在受到新冠肺炎疫情的沉重打击并不得不使员工休假的情况下，迈凯伦集团近期一直在寻求额外的资金。

不过，有消息人士证实了此前由Sky News首先披露的出售计划，但是仅涉及同时迈凯伦车队的股份，除了F1车队之外，还有Indy车队。

迈凯伦认为2021年将引入的1.45亿美元“预算帽”将是建立平等竞争环境，与当前的三大车队抗衡的机会。

因此，拥有必要的资金将至关重要，从而使车队能够最大限度地投入，尤其是在2021年开发新一代赛车时，才能有最大的机会提升排名。

目前，迈凯伦车队与其母公司拥有相同的股东，因此出售车队的股份将涉及某种形式的重组。

迈凯伦集团约56％的股份由巴林的Mumtalakat控股公司所有，曼苏尔·奥杰（Mansour Ojjeh）占据14％，迈克尔·拉蒂菲（Michael Latifi）拥有10%，其余20％分配给了其他少数股东。

拉蒂菲因为与威廉姆斯达成了一笔贷款协议，而被认为对这支驻扎在Grove的车队的投资。如果属实的话，是否会对他与迈凯伦的长期关系产生影响还有待观察。

上个月，迈凯伦集团宣布了裁员计划，预计车队将减少70名员工。

关于更广泛的资金筹集，其母公司还指出，“目前正在寻找多种潜在的有抵押和无抵押融资方案，最高可达2.75亿英镑，以增强其流动性头寸。在合理可行的范围内，会尽快提供更新信心。”

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