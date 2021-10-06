迈凯伦希望2022年赛程可避免疲劳风险

F1计划于10月15日，即下一次的国际汽联世界汽车运动理事会召开完毕后，公布2022年的全新赛程。

本周，F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示，F1的目标是举办23场比赛，且时间安排将比本赛季更为紧凑。

虽然这意味着将出现更多令人头大的三连赛，但有人建议F1可以通过调整办赛顺序，以确保工作负载尽可能地最小化。

“我们的想法是确保赛历拥有正确的节奏，” 多梅尼卡利在接受天空电视台的采访时表示，“当然，要确保物流流程正确，还需还要考虑与周期相关的因素。可以透露的是，在没有发现太多问题的情况下，明年的赛季将从3月中旬开始，11月中旬结束。”

尽管F1承诺将在赛程安排上确保“正确的节奏”，但更多的三连赛对于车队工作人员的挑战尤为艰巨，也因此没有受到普遍欢迎。塞德尔不喜欢三连赛，但仍然希望F1编排的赛程能够达到良好的平衡，以确保员工不会筋疲力尽。

“我认为，重要的是我们要等待明年的赛历正式确认，因为目前有一些日期和我们所掌握的信息不一样，”塞德尔表示。 “我不想太早谈论赛程安排，因为在它确定后公布它是斯蒂法诺的工作。”

“但是我认为，我们对未来的赛程安排拥有明确的立场，我们也理解这需要一些时间，可能也需要一些时间进行过渡。但我们的立场没有改变。”

“理想的赛历是20场比赛，可能有15场比赛作为固定赛事，其余的可能每年围绕5条赛道轮换，以便能够探索新的市场或者赛道。”

“在安排这20场比赛时，重要的是它是以一种对于我们员工以及环境都可持续的方式进行的。我想斯蒂法诺正在研究这一切，归根结底这是他的工作，他的责任。”

“我们非常相信他也能在其中找到正确的平衡，既要兼顾我们作为一支车队所追求的商业利益，同时也要兼顾到他的员工、我们的员工、你们媒体朋友等等这项运动的参与者。”

“最重要的是，我们正在与F1进行良好的对话，特别是与斯蒂法诺。我认为我们现在只需要等到明年的计划公布。”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳一直是三连赛的公开反对者。他表示，如果F1想要拥有足够多的比赛，就必须接受这一赛程安排。

“他们可能不得不引入一些三连赛，会有一些，但不是很多，以确保赛程符合我们想做的事，” 他解释道。“最后，无论你喜欢与否，这都是我们工作的一部分，并且不总由我们来做主。”

“如果你和那些从事娱乐行业和演唱会工作的人相比，对这些人来说，那是连续的‘三连赛’，因为一旦巡演开始，他们就不能回家。那是一场为期六个月的旅途。”

“我知道当他们收工了，我们还在继续，但我不知道明年会有多少三连赛。我猜可能会有一些，我们只需要尽最大努力去应对，因为现在这已经是我们工作的一部分了。”

翻译/小飞侠