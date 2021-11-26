马兹平提议2022年启动哈斯F1员工激励计划

对哈斯来说，由于2021赛季的比赛已十分艰难，再加上下个赛季23场比赛的赛程要求越来越高，车队不得不面临着一项潜在挑战，即如何让其最优秀的员工们持续保持最佳工作状态。

哈斯现役车手尼基塔·马泽平的父亲决心尽其所能助车队一臂之力。对此他提出了一项计划，以帮助员工们在继续为美国车队效力的同时，保持充分的积极性。

鉴于Uralkali公司不会改变赞助协议的条款，以增加车队的总体预算，因此马兹平认为新的计划将是改变这一情况的一个良策。

周四，马兹平在接受俄罗斯Match TV频道的采访时表示：“我们拥有现有的合同，但明年我们将自愿提出一项附加协议，以鼓励员工留下来，更多地参与比赛，并理解在23场比赛中维修赛车和飞往23个不同国家是艰难的。”

“在这里，人的因素非常重要，这就是为什么我们想要与车队一起提高员工的积极性。作为赞助商，我们希望成为团队的一部分。”

Uralkali与哈斯原本已经签订了一份长期的合同。而尼基塔·马兹平作为车手的加入，使这一合作又得到了进一步的保障。

尽管对哈斯来说，为了把全部精力都放在2022年的赛车上，车队放弃了本赛季的赛车研发，从而度过了一个艰难的赛季，但迪米特里·马赞平并没有对这一年感到沮丧。

“我们很满意，”俄罗斯人表示，“首先，我们很感谢车队，很高兴我们双方都有意愿达成这一协议。车队一直在努力，但我们看到了巨大的机会，我们可以通过共的同努力实现这些机会，从而在明年取得更出色的成绩。”

哈斯车队所有权

Dmitry Mazepin, father of Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

虽然Uralkali与尼基塔·马兹平的职业生涯密切相关，但他的父亲很清楚，其公司在F1的雄心壮志并不局限于这位年轻人。

早在2018年，Uralkali便有意买下印度力量车队。而迪米特里也毫不掩饰自己对于购买F1车队仍持开放的态度。

“我们在赛车运动方面有很大的抱负，我们曾试图收购一支F1车队，但没有成功，”俄罗斯人表示。“这对我们来说仍然是一种可能性。这和尼基塔无关，但取决于我们的长期计划。相反，我们希望扩大我们在F1中的参与度。

“我们有一支Hitech车队，征战于F2、F3和F4。而这段历程的真正巅峰将是拥有一支F1车队，以及拥有完整的赛车平台。”

当被问及F1的收购计划是否围绕哈斯展开，或是当前并没有针对某支特定的车队时，马兹平回应道：“并无特指。”

“目前我们没有进行任何谈判，因为每个人都在等着看2022年的局面会如何发展，哪支车队会成功，哪支会失败。如果一支小车队在2022年突然获得成功，那么他的价值和吸引力当然会更大。”

翻译/小飞侠