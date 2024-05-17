马格努森与哈斯仍有”未完成的事业“

丹麦人在2017 年哈斯车队首次参加大奖赛一年后加入，此后便一直留在队中直到2020赛季结束时，他失去了驾驶席位。

在哈斯车队因乌克兰遭入侵而放弃了尼基塔·马泽平和俄罗斯冠名赞助商乌拉尔化学之后，马格努森出人意料地在2022年重返车队。

他目前的合同将于今年年底到期，但这位31岁的车手希望继续留在队中，以更好地发挥他相信这支车队尚未开发的潜力。

“我觉得我在这里还有很多未完成的事业，“马格努森说。”我一直都有这样的感觉。我在这里已经很多年了，但一直以来，我们似乎都没有真正挖掘出潜力。” “我觉得现在我们正在为挖掘潜力打下更好基础。我们车队里有很多人才，而且他们从第一天起就在这里工作了。” “你知道，很多人一开始并不看好我们，因为他们认为我们只是在模仿法拉利，但我们已经多次证明，我们并不只是在模仿，而是在做自己的事。“ “我认为今年我们模仿的不是法拉利，而是红牛，大家都在模仿红牛。我认为车队里有很多人才，我看到了车队的潜力，也希望能够充分发挥。”

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

他补充说："我和其他人一样，专注于今年，同时也对任何机会保持开放态度。因此，正如我刚才所说，我表达了对留在哈斯车队的看法，这自然是最有可能的选择。”