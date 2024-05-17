马格努森与哈斯仍有”未完成的事业“
凯文·马格努森希望2025年继续留在哈斯F1车队，因为他觉得自己与这支美国车队还有“未完成的事业”。
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“我觉得我在这里还有很多未完成的事业，“马格努森说。”我一直都有这样的感觉。我在这里已经很多年了，但一直以来，我们似乎都没有真正挖掘出潜力。”
“我觉得现在我们正在为挖掘潜力打下更好基础。我们车队里有很多人才，而且他们从第一天起就在这里工作了。”
“你知道，很多人一开始并不看好我们，因为他们认为我们只是在模仿法拉利，但我们已经多次证明，我们并不只是在模仿，而是在做自己的事。“
“我认为今年我们模仿的不是法拉利，而是红牛，大家都在模仿红牛。我认为车队里有很多人才，我看到了车队的潜力，也希望能够充分发挥。”
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
当被问及是否已经开始续约谈判时，马格努森说："还没有确定的信息。当你是车队的一员时，就会一直讨论，我认为大家都把重心放在本赛季的事情上。”
尼科·霍肯博格决定 2025 年加入索伯车队并等待奥迪的到来，这意味着如果马格努森继续在哈斯车队效力一年，他将更换一位队友。马格努森承认，他对德国人的决定很意外。
“老实说，我以为明年又会是我和尼科搭档，我以为有很大可能。"马格努森补充道。“显然，他抓住了索伯和奥迪的机会，祝他一切顺利。我们将继续专注并享受今年。今年我们将继续作为一个集体一起进步，并且希望能够再接再厉。”
“我觉得我们的团队合作得很好。虽然竞争激烈，但对我很有帮助。我们并没有互相妨碍。在F1有时（队友关系）会很不健康，而我们是两个非常成熟的车手，我们都非常理智。”
“如果我继续留在车队，我将有新队友，希望我和下一位队友的关系也能这么好。”
麻烦重重的迈阿密大奖赛令马格努森的驾照扣分已经累积了10分，距离禁赛只差两分。
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