IT巨头高知特成为阿斯顿·马丁F1车队冠名商

这支前身Racing Point的车队成为阿斯顿·马丁的厂商F1车队，由四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔与兰斯·斯特罗尔组成全新的车手阵容。

车队身份更换的同时，原主要合作伙伴BWT暂时从官方名字上消失。但时，随着与高知特达成多年的合作关系，从2021赛季开始，车队将以“阿斯顿·马丁-高知特F1车队”的名称参加F1。

成立于1994年的高知特最早为国际企业咨询和金融分析公司邓白氏的内部技术单位，1997总部从印度搬到美国。如今主营商业和信息技术服务的高知特，在2020年《财富》杂志世界500强排行榜上名列第194位。去年，高知特获得了“中国杰出雇主2020”认证。2017年，高知特成为英格兰足总达成合作关系，为其数字交互项目提供技术服务。这成为该IT公司首次涉足体育界。

Aston Martin Cognizant F1 Team logo Photo by: Aston Martin Racing

2018年夏天，劳伦斯·斯特罗尔收购了濒临倒闭的印度力量之后。而去年年初，加拿大人对财政状况不佳的阿斯顿·马丁“抄底成功”，最终促成了该英国跑车制造商重返F1舞台。

显然，对于经历过数次车队身份变换的银石团队来说，无论最早的乔丹，还是之后的米德兰、世爵、印度力量、Racing Point，在知名度上不能与“阿斯顿·马丁”相提并论。如今加上维特尔的加入，车队希望真正在全球舞台上大展拳脚。

“阿斯顿·马丁在60多年之后回归F1是这项运动历史上的里程碑时刻，”车队老板劳伦斯·斯特罗尔表示。“每个人都知道阿斯顿·马丁代表什么，但是这支F1车队将在过去几代车队打下的牢固的基础上，让我们把品牌的精髓引领到新的领域。”

“在高知特的支持下开启这个新篇章让我十分骄傲。在今日的世界里，随着数字改革的持续进行，我无法想到更适合或更有价值的伙伴，与我们一起把阿斯顿·马丁打造成为这项运动里最伟大的车队之一。”

车队领队奥马尔·萨夫诺尔表示，与高知特的“长期”合作不仅限于冠名。除了对于F1车队“创新和技术”两大狠心领域之外，该IT企业的专业知识和资源将在车队扩建工厂的过程中，帮助其所有IT相关的运营实现“增值”， 并且在赛道表现方面“做出有价值的贡献”。

对于同阿斯顿·马丁F1车队的合作，高知特首席执行官布莱恩·亨福瑞斯（Brian Humphries）表示：“我们的全球品牌有很多共同点。 我们都是创新的、具有前瞻性的公司，喜欢快速行动，保持专注，并在前沿领导。

“我们了解当今先进技术的强大能力，以及如何利用它们定制出独特的客户体验。 我们为这种深厚且互惠的伙伴关系的前景感到非常兴奋。”

过去几个赛季，因为与BWT的合作关系，银石团队打造的赛车启用了吸引眼球的粉色涂装。据信在本赛季更名之后，新赛车将以标志性的英国赛车绿为主色，并且预计在3月初对外展示。