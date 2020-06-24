伊莫拉老板游说F1，争取加入2020赛季

皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特在伊莫拉为AlphaTauri进行拍摄和测试，标志着F1赛车重返这条赛道，而其主管明确表达对于举办大奖赛的迫切之情。

随着穆杰罗看起来越来越可能获准在九月份的蒙扎比赛之后举办第二场在意大利的赛事，伊莫拉主席Uberto Selvatico Estense依然在为他的赛道寻找机会。

“伊莫拉的DNA中有F1，并且F1已经在这条赛道上留下过历史，这一点绝对不能被忘记，且我们必然为此十分骄傲，”他说，“接下爱，考虑到这场严峻的危机对本土经济的影响，我们的目标是从今年其把顶级赛事带回伊莫拉。”

“对全球F1车迷来说，最符合逻辑且最合适的方案就是利用香伊莫拉这样有重大媒体影响的赛道。（而且）可能与蒙扎和穆杰罗一起，打造一场传奇的意大利‘三连赛’。”

“从今年四月开始，我们就怀着硕强烈的决心和热情，与当地和地区机构及F1世界锦标赛一起张罗这件事。我们希望（意大利）国内体育机构也支持我们在本赛季候补办赛。”

昨天，AlphaTauri在伊莫拉使用了两辆赛车：今年的AT01，外加2018款STR13。科维亚特在当天测试结束后表示，他强烈认为这条赛道是举办F1的理想地点。

“伊莫拉是一条特殊的赛道，我很高兴能够回到F1赛车里，在这么长的停顿之后，而且在这条赛道上，”俄罗斯人说，“我很早前就了解过这条赛道，因为2010年我的前几次测试中，有一次就是在这里驾驶一辆单座方程式赛车。”

“这条赛道在驾驶时真的很神奇，有一些很好的快速弯。我同意它绝对应该被纳入F1赛历上。”