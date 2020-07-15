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Formula 1 / 分析

Racing Point和梅赛德斯的刹车导管有多“雷同”？

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Racing Point和梅赛德斯的刹车导管有多“雷同”？
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2020年7月15日 下午5:19

数月来，2020年Racing Point赛车与去年梅赛德斯W10的相似之处一直令一些车队感到惴惴不安。而在雷诺发起抗议后，如今该事件的发展再度“升级”。

此次法国车队并非单纯地抗议Racing Point具有“抄袭”梅赛德斯的嫌疑，而是把重点放在了关注二者前后刹车导管的细节。

很明显，英国车队的竞争对手已经密切察觉到了其RP20赛车和去年梅赛德斯W10之间的“雷同”。雷诺相信，二者刹车导管极高的相似度已经证明了这就是一次“抄袭”。

让我们来看看这两款设计。

Racing Point RP20, rear brake detail
Mercedes AMG F1 W10, rear duct

在赛车的尾部，刹车盘、进气口、垂直尾翼和相关翼片的整体设计是不可思议的。

与此同时，由于刹车的冷却需求常常为了适应不同赛道的特点而需要调整，赛车的前部在整个赛季的过程中通常会有更多的变化。

这意味着车队需要经常改变刹车盘的配置，在实现冷却功能的同时满足空气动力学需求。因此在整个赛季中，W10至少有四种截然不同的设计。

Racing Point RP19 front brake detail
Mercedes F1 AMG W10 , brake detail

通过上图的对比可见，Racing Point与W10的一款设计虽并非完全相同，但相似度极高。

不过，Racing Point和梅赛德斯刹车导管之间微乎其微的几何差异可能足以“安抚”国际汽联的技术代表。

但如果它们的内部通道结构完全相同（通常只有掌握内部机密才可能复制），那么这将进一步加剧雷诺的抗议。

与内部流动结构嫁接将会产生显著的空气动力学和热学影响。这一差距对于任何较小的团队来说都是难以弥合的。

此外，考虑到不同的设计之间存在明显的差异，我们也有兴趣看看，梅赛德斯是否只被要求提供其刹车导管设计中的一种，还是所有2019年比赛中所用到的设计。

列名部件

F1赛车上的刹车导管极其复杂，且相当重要。因此根据2020年的F1规则规定，它们属于“列名部件”的范畴。

这意味刹车导管不像悬挂或刹车组件那样，可任由车队之间相互购买，或通过第三方获得，而必须由车队自行设计研发。

任何由竞争对手或第三方设计的“列名部件”，意味着只要它参与比赛，便保留了设计的专利权，不能为其他车队所使用。

基于雷诺的抗议，国际汽联已经封存并扣押了Racing Point赛车的相关零部件，并要求技术部门的一名代表进行彻底分析后，向赛会干事汇报。

该代表也有权要求外部的技术支持，包括可传唤Racing Point、雷诺和梅赛德斯的代表。

同时赛事干事还要求梅赛德斯提供2019赛季W10所使用的前后刹车导管，以供国际汽联技术部门进行比较分析。

翻译/小飞侠

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Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison
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Photo by: Motorsport.com

Mercedes AMG F1 W10 , brake detail

Mercedes AMG F1 W10 , brake detail
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10 in the garage

Mercedes AMG F1 W10 in the garage
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front suspension and front brake

Mercedes AMG F1 W10, front suspension and front brake
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front

Mercedes AMG F1 W10, front
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front suspension

Mercedes AMG F1 W10, front suspension
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10 brakes detail

Mercedes AMG F1 W10 brakes detail
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes front wheel assembly technical detail

Mercedes front wheel assembly technical detail
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes front wheel assembly technical detail

Mercedes front wheel assembly technical detail
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Photo by: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 technical detail

Mercedes AMG F1 technical detail
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Author Matt Somerfield

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