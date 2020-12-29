但是，法国人幸存下来还有另一个重要原因，让他在经历29秒的火球“烧烤”后依旧安然无恙，只有手部受了轻微的灼伤。

那就是他的防火工作服、内衣、袜子、Balaclava 防火头巾和手套都充分发挥了作用，保护他免受火焰的伤害。

这不仅印证了2020年，国际汽联在进一步提升车手着装安全标准方面的先见之明，同时也展现了格罗斯让的赛车服供应商Alpinestars在基本安全需求之外更高的自我要求。

新规则

众所周知，F1车手的赛车服必须是防火的，且必须通过直接火焰和传热测试。而就在2020年，F1已经强制制定了一套针对所有车手着装的全新标准，要求许多装备的保护力度提高约20%，并对于包括内衣和袜子在内的所有配件都进行了测试，

这项新规定（编号8856-2018）在两年前开始实施，并在本赛季的F1、FE、WRC和WEC中被强制执行。其中，火焰测试的要求与此前相同，要求相关材质必须能在700℃的火焰下耐燃烧10秒。当超出这一时间段，火焰被熄灭后，材质的燃烧时间不应超过2秒，且不得产生碎片、熔融碎片或者破洞。

而传热指数测试的要求有所提高，要求有效地测量热物质如何渗入材质内部。该项测试使用了一台1000摄氏度的燃烧器来模拟火灾，并通过将热电偶与赛车服的最内层接触，来测试从起始温度开始升高24°C所需的时间。

从2020年开始，赛车服必须能承受至少12秒的燃烧（之前是10秒）。鞋子和手套必须能承受11秒（除了手套手掌必须能承受8秒）。内衣、防火头巾和袜子首次被纳入这些测试，其耐燃时间必须超过5秒。

不过Alpinestars素来以打造更高标准的赛车服而自豪。因此格罗斯让赛车服的防护指数也比基础的标准更胜一筹。去年，Alpinestars已经完成了新产品的全面更新，确保所有产品都符合2020年的标准。有些产品的耐燃时间甚至是最低要求的三倍。

对此Alpinestars公司负责人Christopher Hillard表示：“我们总是试图超越基本标准。在这次的事故中，这点很好地帮助了我们。如果计算一下时间，罗曼暴露在外的时间超过了最低要求时间。

“不过你能做的也就这么多了。幸运的是，我们没有遇到太多燃料泄漏和起火的情况。但当我们承接这份工作，我们就会尽一切努力从中吸取教训，持续开发我们的产品。”

Medical delegates assist Romain Grosjean, Haas F1, after a huge crash on the opening lap Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

手套

格罗斯让的主要伤势位于手部，并因此需要住院治疗。Hillard表示，这一部位受伤并不令人惊讶。因为除了护目镜后面裸露的脸之外，手是全身最暴露的部分。

“手部只有一层防火材料，你的手套没有内衬或类似的东西，”他表示，“它不像格罗斯让罗曼丢了鞋子，他的脚还覆盖着另一层保护层。”

“他遭受的伤害非常不幸，我们希望尽我们所能来解决这个问题。当你开车的时候，手是最讲究触感的部位。所以这需要有所平衡。

“这是我们需要从中获取信息并解决的问题。但与此同时，我认为这背后有一个很好的逻辑，那就是手是他暴露最多的部位。”

“失踪”的赛车鞋

格罗斯让被医疗车带离的照片显示，他左脚的赛车鞋不见了。

初步迹象表明，当格罗斯让逃离赛车时，这只鞋子或许是被驾驶舱中类似刹车踏板的某个东西碰落了。

虽然鞋子脱落似乎不太寻常，但后续的分析也在揣测，格罗斯让脱掉鞋子的行为是否对他的逃脱有所帮助。如果他不这么做，那么就可能被困在赛车里。

包括格罗斯让在内的一些车手喜欢尼龙搭扣式的系鞋方法。而有些车手则喜欢更牢固的传统鞋带。

“我们的鞋子可以满足不同车手的特殊需求，从系带到魔术贴都有。” Hillard表示。“F1是一项非常注重节约重量的运动。当然，我们的每种产品都达到甚至超过了最低要求。但这也同样关系到车手选择想做什么以及如何使用赛车服装备。”

下一步的举措

格罗斯让在撞车事故中身着的赛车服和其他物品，都将被空运回Alpinestars位于意大利总部的实验室进行分析。

在那里，Alpinestars的科学家们希望更好地了解赛车服在面临高温和火焰直接燃烧时的表现，并为未来的改进工作汲取有利的经验。

“我知道哈斯也在这方面配合我们的工作，并尽可能为我们提供更多的细节，” Hillard补充道，“这实际上只是为了能够更多地了解它们，剖析这些装备的完整性。”

“我们已经联系上了罗曼，并正在听他讲述第一印象。这是我们目前正在收集的信息。同时我们也正在等待他装备的到来，这样我们就可以对于它们的表现进行完整的分析。

“在这种情况下，从罗曼那里得到关于他和我们感受的直接反馈是非常有价值的。他正在积极配合我们，共同的目标是让事情更好地向前发展。”

但归根结底Hillard表示，Alpinestars公司非常自豪地知道，巴林的事故充分证明了他们为保证产品尽可能安全所付出的努力是值得的。

“当然，当像这样极端的事故发生时，我们会和运动员以及和我们共事的伙伴保持联系。安全绝对是最重要的。

“我们为自己生产的产品感到非常自豪。我们明白，因为我们知道我们投入了什么，它们应该在这种情况下表现出来，对此我们充满信心。但通过最严酷的考验获知我们正走在正确的轨道上，并且正在达成目标，那总是一种令人宽慰和心满意足的感觉。”

翻译/小飞侠