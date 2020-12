但是,法国人幸存下来还有另一个重要原因,让他在经历29秒的火球“烧烤”后依旧安然无恙,只有手部受了轻微的灼伤。

那就是他的防火工作服、内衣、袜子、Balaclava 防火头巾和手套都充分发挥了作用,保护他免受火焰的伤害。

这不仅印证了2020年,国际汽联在进一步提升车手着装安全标准方面的先见之明,同时也展现了格罗斯让的赛车服供应商Alpinestars在基本安全需求之外更高的自我要求。

新规则

众所周知,F1车手的赛车服必须是防火的,且必须通过直接火焰和传热测试。而就在2020年,F1已经强制制定了一套针对所有车手着装的全新标准,要求许多装备的保护力度提高约20%,并对于包括内衣和袜子在内的所有配件都进行了测试,

这项新规定(编号8856-2018)在两年前开始实施,并在本赛季的F1、FE、WRC和WEC中被强制执行。其中,火焰测试的要求与此前相同,要求相关材质必须能在700℃的火焰下耐燃烧10秒。当超出这一时间段,火焰被熄灭后,材质的燃烧时间不应超过2秒,且不得产生碎片、熔融碎片或者破洞。

而传热指数测试的要求有所提高,要求有效地测量热物质如何渗入材质内部。该项测试使用了一台1000摄氏度的燃烧器来模拟火灾,并通过将热电偶与赛车服的最内层接触,来测试从起始温度开始升高24°C所需的时间。

从2020年开始,赛车服必须能承受至少12秒的燃烧(之前是10秒)。鞋子和手套必须能承受11秒(除了手套手掌必须能承受8秒)。内衣、防火头巾和袜子首次被纳入这些测试,其耐燃时间必须超过5秒。

不过Alpinestars素来以打造更高标准的赛车服而自豪。因此格罗斯让赛车服的防护指数也比基础的标准更胜一筹。去年,Alpinestars已经完成了新产品的全面更新,确保所有产品都符合2020年的标准。有些产品的耐燃时间甚至是最低要求的三倍。

对此Alpinestars公司负责人Christopher Hillard表示:“我们总是试图超越基本标准。在这次的事故中,这点很好地帮助了我们。如果计算一下时间,罗曼暴露在外的时间超过了最低要求时间。

“不过你能做的也就这么多了。幸运的是,我们没有遇到太多燃料泄漏和起火的情况。但当我们承接这份工作,我们就会尽一切努力从中吸取教训,持续开发我们的产品。”

Medical delegates assist Romain Grosjean, Haas F1, after a huge crash on the opening lap

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images