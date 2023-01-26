一个错误的模拟结果如何导致梅赛德斯W13关键设计出错

载入语音播放

尽管在地面效应设计重返F1舞台的首个赛季，每支车队都在某种程度上遭遇了海豚跳问题的影响，但W13无疑是其中最严重的一位“受害者”。

尽管梅赛德斯能够解决这一特定的空气动力学问题，但他们在赛季的下一个阶段着力解决先前被掩盖的底盘高度问题，直到最终提升了W13的速度，并在赛季末取得了胜利。

成功扭转局面的关键是梅赛德斯在美国大奖赛上的升级。车队领队托托·沃尔夫透露，车队找到了W13的概念性缺陷源于作为程序大幅度修改一部分的设计过程中的“某一个决定”，车队意识到与对手相比，赛车性能方面有多糟糕。

在接受Autosport/Motorsport.com采访时，埃利奥特讨论了这一决定的影响，尽管对其确切性质守口如瓶，原因那会透露对于参加2023赛季的W14赛车”车队在这个冬天要做些什么和努力的方向“。

“但有趣的是，我们一开始为赛车设定的目标是正确的，” 埃利奥特补充道。“然后，我们通过模拟得到了一个结果，导致了我们选择了一个略微不同的方向。”

“现在很容易回过头来问，‘为什么会发生这种事？’但我认为在所有这些事情中，事后诸葛、倒过来推敲总是很容易，包括说‘如果我们没有在那里迈出那一步，我们就会处于非常不同的位置。’”

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

“但我认为，在当时要发现（那个数据异常）是相当困难的。让我用一种完全不相干的方式解释它：如果你尝试水肺潜水，就会知道一个叫’事故陷阱‘的词汇。所以，如果你教人们水肺潜水，就会教他们事故陷阱的道理。”

“我们这么比喻的原因是，当你观察水肺潜水中发生的事故时，出错的永远都不是第一件事，而是因为人们没有在第一件事出错时放弃，然后一系列其他事情都出错了，让他们陷入了很多麻烦。”

“当你回顾我们做出的决定时，情况非常相似。只是我们做的第一件事情难以被察觉。随后发生的一连串的事情，导致了我们最后面对的局面。”

“所以，当你知道自己最终的结局时，就很容易回头看看我们在哪里走错了一步。”

有人认为，一个模拟缺陷错误导致梅赛德斯决定继续推进其“零侧箱“设计。这意味着大面积的后部底板区域会在峰值下压力负荷下弯曲，并在2022赛季早期触发了W13遇到的极端弹跳——即便在较低速度下也比对手更严重。

埃利奥特认为这一关键的设计缺陷导致梅赛德斯无法释放W13的性能潜力，而目前银箭车队在打造新赛车时要确保2023年不会在这一问题上重蹈覆辙。

“2022赛季开始时我们跑在中游集团前方，偶尔还要稍微差一点，” 埃利奥特在谈到梅赛德斯2022年的表现时说。“我认为，赛季结束时我们的赛车是第二快的。”

“所以，我们挖的坑并非特别大。我们说的是，如果我们做对了，可能会快0.3到0.4秒。但这真的很难知道，因为从那时起你就没机会重新出牌了。”

“如果觉得我们没有犯那个错误，就会拥有一辆能赢得世界冠军的赛车，那样的想法也是自大的，因为我不认为这是审视这一问题的正确方式。更重要的是，我们要审视它，然后说，‘我们知道我们犯了一个错误，我们知道通过改变它可以提升表现’。”

“赛季结束前我们带来的一些升级已经证实了这一点，我们需要在冬天完成剩下的事情，然后敲瞧我们能达成什么。”

翻译/小飞侠