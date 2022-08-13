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据Alpine现任领队、前本田F1战略和商业规划总监奥马尔·萨弗诺尔透露，在维特尔年轻的时候，曾有两周的窗口期可以与他签约。

萨弗诺尔一直与维特尔保持着良好的关系，并通过参与2020年的谈判，对于德国人在去年加盟阿斯顿·马丁起到了关键的作用。而就在上月底，维特尔已经宣布将在赛季结束后从F1退役。

当在匈牙利被问及他心目中关于维特尔的最精彩故事时，萨夫纳尔透露，当时他曾一度希望本田签下这位之后成红牛中坚力量的宝马年轻新秀，只不过当时车队赛事总监吉尔·德·费兰延误了转会时机。

“当时塞巴走过来对我说，‘我有两周的空窗，’他当时很年轻，我不知道，大概19岁吧，”萨弗诺尔回忆道。

“’我和红牛以及宝马的合同还有两周到期。那么，你有兴趣签下我吗？‘那时候他还是个无名小卒。但我想，‘恩，这孩子很不错！’两周的窗口！”

“所以我去找吉尔，我说，‘我们有两周的时间签约塞巴斯蒂安·维特尔。’他说，‘别担心，我会关注他的。’‘你这是什么意思，你只是关注他？我们只有两周时间！”

“不管怎样，最终我们没有签他。”

Jenson Button, Honda RA107 Photo by: Motorsport Images

2007年，在罗伯特·库比卡因伤缺席后，替补上阵的维特尔在美国大奖赛上代表宝马·索伯车队首次亮相F1，并在该年晚些时候为了Toro Rosso的全职车手。

这为2008年，德国小将在蒙扎成为当时F1最年轻的分站冠军铺平了道路。2010年，仅仅用了两年，他便代表红牛车队赢得了自己的首个世界冠军。

与此同时，萨弗诺尔也在2008年中途离开了本田。这也是日本制造商以厂队身份参与的最后一个F1赛季，而次年重整后的车队便以Brawn GP的全新身份摘夺了2009年的双料冠军，并在2010年成为了如今举世瞩目的梅赛德斯车队。

2020年，萨弗诺尔和维特尔一直在讨论关于转会Racing Point（阿斯顿·马丁前身）的相关事宜，包括英国大奖赛期间两人共同搭车前往加油站的举动亦为人们所熟知。

聊到这位四届世界冠军的为人时，萨弗诺尔透露，维特尔来英国和他住的时候总会带上自制的面包。

“在新冠病毒流行期间，每次他来英格兰，他都觉得呆在我们家，要比去到一家他认为可能会感染新冠的酒店来得更舒适，因为每个人每天都在检测，所以每个人都知道，你知道，我们没有感染新冠病毒，”萨弗诺尔说道。

“每当他来的时候，他都会带着他在瑞士做的自制面包，装在他随身带的那个小书包里。我记得第一次，孩子们都在看。但他们绝对喜欢塞巴做的面包。每次来，他都一定会带着自己做的面包。那太棒了！我是说，还有谁会这么做呢？”

翻译/小飞侠