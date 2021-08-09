汉密尔顿如何在赛道内外帮助提升诺里斯提升自信

尽管英国小将的赛车生涯已斩获不少佳绩，尤其本赛季在F1的表现更是可圈可点，但他绝非是那种会让自己得意忘形，并坚信自己总是万无一失的人。

不过，这个赛季给诺里斯带来了很多机会和经验，帮助他消除了不少时不时容易产生地（错误的）负面情绪。

最好的例子无疑是奥地利大奖赛中，处于第二位的英国小将在面临刘易斯·汉密尔顿的猛烈攻击时严防死守的惊艳表现。虽然汉密尔顿的赛车显然更快，但诺里斯上演了一流的防守：在他意识到勇敢者贵在谨慎之前，他以极其精准和零失误的完美防守尽可能久地守住位置。但当他很快意识到，再死守密尔顿只会拖累他自己的比赛时，他立刻适时地让过了梅赛德斯赛车。

15圈的防守不仅为诺里斯赢得了汉密尔顿的认可——他在车队无线电中对自己年轻英国同胞的赞美人尽皆知，同时也证明了迈凯伦小将有实力在“轮对轮”的比赛中与最顶尖的车手分庭抗礼。

“我认为这是很有价值的，将来当我再次遇到这种情况时，这肯定会帮助我走出困境。”诺里斯解释道。“我很欣慰地知道，如果我将来还在那里，如果我再次处于那样的位置，我可以在那里战斗，并且能够在不同的情况下击败他。”

“但这并没有让我突然相信我可以赢得比赛，或者我可以取得伟大的成就。你知道，改变不会那样巨大。但当我再次处于那样的位置时，我知道我有能力对付像刘易斯这样的车手。”

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

奥地利之战之所以如此重要，是因为它不仅仅是一场无关紧要的位置之战，而是一场亚军之战。这也是诺里斯没有直接放弃挣扎的额外因素。

“我们的对手是梅赛德斯和刘易斯，这可能会给你带来更多的压力，”诺里斯补充道。 “从第一天开始，我就在和别人竞争，无论什么时候有人在你后面，不管是谁，他们比你快，你总是会感到压力，你总是会想着自己不要犯错，等等。”

“但是，当然，当时在奥地利，我正在争夺第二或第三位置，所以这也给了我额外的压力。但我不认为是刘易斯改变了一切，就像：‘天哪，我现在该做什么？’，但这仍然会带来一些不同，因为你知道他是世界上和F1有史以来最伟大的车手之一。”

“所以你知道，他会考虑如何将每一个机会最大化，如何超越我。所以我犯的任何失误，都会让我在那种情况下相比和其他人比赛时更脆弱。这只会迫使你更完美，更专注等等。我这样坚持跑了20圈，直到我想，我正在毁掉我自己的比赛，我必须放他过去。”

“所以，是的，这让我更心定，让我对未来充满信心，当我再次处于和刘易斯或马克斯或任何人对决的位置上时，我很笃定自己可以发挥得很好。我不会说我在压力下不会犯错，因为我肯定我会。但我相信我可以表现得很好，不会再轻易犯错误或者放弃了。”

Lando Norris, McLaren, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulate each other after the race Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

不过，诺里斯从2021赛季至今获得的，不仅仅是他如今有实力与F1顶级车手们抗衡的自信。因为在这个赛季，他让自己进入了一个信心增长的良性循环，因此帮助激发了更多信心增强的表现。

早在摩纳哥，他便出人意料地以第三登上了领奖台，并在奥地利凭借努力再次斩获季军。在伊莫拉，在排位赛因违反赛道限制失去头排发车机会的情况下，他又一次以第三的领奖台成绩证明了自己。

诺里斯相信，这种不断增长的信心是他15场比赛连拿积分背后的重要因素。直到在匈牙利大奖赛的首圈，由于被瓦尔特利·博塔斯从后撞击致使他撞上马克斯·维斯塔潘，被迫退赛的诺里斯才终结了这一纪录。

“我的信心水平在这个赛季经历很多不同的情况后绝对提升了，我认为这对我来说是非常有好处的，”他解释道。

“特别是在前几场比赛之后，从某种程度上说，我迈出了很好的一步，因为我在排位赛中做得很好，在比赛中发挥得很出色，在伊莫拉等等地方，我们也有速度，这给了我很大的信心提升。”

“然后在这个过程中，会有一些小的小事情，会增加它。而奥地利只是另一件事，它增加了我的自信，让我想，好吧，你知道，我可以做到这样，我可以做到那样。”

“我可以相信自己，在内心建立自信。因为此前我总是烦躁不安，我害怕遇到以前从未遇到过的情况。所以当你经历了这些不同的事情，你肯定了自己有能力做一些事情，然后我就可以把它转化为我的储备，并以此增强自信。”

“当然，通过经验，你总是在不断地学习，但你会达到这样一个程度，所有的这些自信都建立在你所处的位置上。你也不需要爬上巨大的梯子才能进入F1或者其他什么，你就在那里。”

“所以，是的，这个赛季这些事情都接连发生了。还有一些事情我对自己不是很有信心。但与上个赛季相比，与我在F1的第一场比赛相比，这是一个完全不同的水平，我感觉好多了。”

Podium: third place Lando Norris, McLaren Photo by: Alessio Morgese

而诺里斯获得的信心不仅仅是在赛道上，英国人在赛道上外也收获了成长。

当诺里斯作为F1的新晋领奖台获得者出现时，恰逢新冠病毒大流行。这意味着英国小将一直未能亲眼有机会见识到自己在车迷中的受欢迎程度。

然而在英国大奖赛上，当比赛开放，看台迎来座无虚席的观众时，一切都不同了。因为银石不再是汉密尔顿的天下，那里还有一支支持诺里斯的庞大橙色军队。

诺里斯的特许产品被销售一空，甚至有一个大看台挤满了他创立的电子竞技队团队Quadrant 和流媒体俱乐部的成员。

又一次，就像汉密尔顿在赛道上是一个标杆那样，诺里斯也希望他能像这位七届世界冠军所做的那样，利用车迷的力量推动更多有意义的事。

当被问及在英国大奖赛亲眼见到自己获得巨大的支持这一现实时，诺里斯表示：“这是我仍然在努力想要好好加以利用的事。”

“从某些方面来说，这仍然是令人惊讶和难以置信的，不管怎样，五六年前，我很想看到看台上出现戴着我的帽子、穿着我的T恤的车迷，还有Quadrant旗之类的东西。”

“你从来没有想过你会成为那样的人。我知道这是真的，所以在某些方面这有点难以置信，我还在努力适应。刘易斯在这方面仍然做得很出色，因为他处于这样的位置已经很长时间了。他利用他的车迷群体，不是用负面的方式，而是利用他们来做出改变，创造影响力等等。”

“这是我通过Quadrant能够做到的事情，通过我的一些努力，以及我在流媒体上做的一些慈善活动，来帮助人们实现心理健康。所以我希望我能够有更好的理由，通过我的车迷，帮助引导和利用他们来开展一些有影响力的事情。”

“我需要知道如何最大限度地发挥这一点，以及如何充分利用我所处的位置。因此，我不仅仅是作为一名车手要尽力做到最好，同时也关乎如何在F1之外利用我在这些领域的粉丝和车迷基础发挥最大力量。”

“所以，是的，这是一种很酷的感觉，一种难以置信的感觉，直到你来到这里亲眼目睹。这是非常不可思议的。”

“希望它会继续发展壮大，我将看看我能从中学到什么，并尝试用它来产生更大的影响，就像刘易斯做的那样。”

无论在赛道上还是赛道外，汉密尔顿都在向诺里斯证明，他总是坚信自己是正确的，并且正在以开启赛季时的超级强悍方式迎接下半赛季的挑战。

翻译/小飞侠

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Andy Hone / Motorsport Images