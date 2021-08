汉密尔顿如何在赛道内外帮助提升诺里斯提升自信

尽管英国小将的赛车生涯已斩获不少佳绩,尤其本赛季在F1的表现更是可圈可点,但他绝非是那种会让自己得意忘形,并坚信自己总是万无一失的人。

不过,这个赛季给诺里斯带来了很多机会和经验,帮助他消除了不少时不时容易产生地(错误的)负面情绪。

最好的例子无疑是奥地利大奖赛中,处于第二位的英国小将在面临刘易斯·汉密尔顿的猛烈攻击时严防死守的惊艳表现。虽然汉密尔顿的赛车显然更快,但诺里斯上演了一流的防守:在他意识到勇敢者贵在谨慎之前,他以极其精准和零失误的完美防守尽可能久地守住位置。但当他很快意识到,再死守密尔顿只会拖累他自己的比赛时,他立刻适时地让过了梅赛德斯赛车。

15圈的防守不仅为诺里斯赢得了汉密尔顿的认可——他在车队无线电中对自己年轻英国同胞的赞美人尽皆知,同时也证明了迈凯伦小将有实力在“轮对轮”的比赛中与最顶尖的车手分庭抗礼。

“我认为这是很有价值的,将来当我再次遇到这种情况时,这肯定会帮助我走出困境。”诺里斯解释道。“我很欣慰地知道,如果我将来还在那里,如果我再次处于那样的位置,我可以在那里战斗,并且能够在不同的情况下击败他。”

“但这并没有让我突然相信我可以赢得比赛,或者我可以取得伟大的成就。你知道,改变不会那样巨大。但当我再次处于那样的位置时,我知道我有能力对付像刘易斯这样的车手。”

奥地利之战之所以如此重要,是因为它不仅仅是一场无关紧要的位置之战,而是一场亚军之战。这也是诺里斯没有直接放弃挣扎的额外因素。

“我们的对手是梅赛德斯和刘易斯,这可能会给你带来更多的压力,”诺里斯补充道。 “从第一天开始,我就在和别人竞争,无论什么时候有人在你后面,不管是谁,他们比你快,你总是会感到压力,你总是会想着自己不要犯错,等等。”

“但是,当然,当时在奥地利,我正在争夺第二或第三位置,所以这也给了我额外的压力。但我不认为是刘易斯改变了一切,就像:‘天哪,我现在该做什么?’,但这仍然会带来一些不同,因为你知道他是世界上和F1有史以来最伟大的车手之一。”

“所以你知道,他会考虑如何将每一个机会最大化,如何超越我。所以我犯的任何失误,都会让我在那种情况下相比和其他人比赛时更脆弱。这只会迫使你更完美,更专注等等。我这样坚持跑了20圈,直到我想,我正在毁掉我自己的比赛,我必须放他过去。”

“所以,是的,这让我更心定,让我对未来充满信心,当我再次处于和刘易斯或马克斯或任何人对决的位置上时,我很笃定自己可以发挥得很好。我不会说我在压力下不会犯错,因为我肯定我会。但我相信我可以表现得很好,不会再轻易犯错误或者放弃了。”

Lando Norris, McLaren, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulate each other after the race

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images