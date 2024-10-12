F1预算帽如何导致红牛流失资深员工

红牛车队披露F1的财务现实环境如何导致车队今年失去乔纳森·惠特利和威尔·考特尼等关键员工。

这支总部位于米尔顿·凯恩斯的车队正在经历一段组织结构调整的时期，因为一些资深人士在接受了其他车队的邀请后准备离开。

车队的首席技术官阿德里安·纽维将前往阿斯顿·马丁，体育总监惠特利将成为索伯/奥迪车队领队，而策略主管考特尼也将加入迈凯伦担任体育总监。

这三人引人注目的离职成为了焦点，正好赶上本赛季红牛在赛道内外都面临着挑战。虽然有些人认为这些重要人员的离职是车队陷入困境的标志，但这种离开并不罕见，竞争车队开高价挖走经验丰富的员工也是常有的事。

但是红牛表示，现在发生变化的是车队无法开出更好的价格，因为在预算帽的时代，支出如此受到限制。

在谈到 F1 车队目前在留住顶尖人才方面所面临的挑战时，红牛车队老板克里斯蒂安·霍纳表示："你不可能拥有一个超级明星，因为负担不起。你必须考虑性价比，这迫使你做出一些非常艰难的决定。”

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“这很艰难。乔纳森是非常优秀的体育总监，但他是非常昂贵的资源。所以你必须权衡利弊。”

“当他有机会转投奥迪时，事情是：'你知道吗？我觉得你应该去，因为规则就是这样。我们的预算和我们能给你开出的工资就是这些。所以，如果有机会让自己更进一步，还能赚更多的钱，那就去吧。‘”

霍纳表示，他完全理解资深员工想要跳槽的动机——尤其是如果他们获得了红牛不能提供的职位，而且工资也有提高的话。

不过，他们的离职并不都是消极的，因为这样可以让现有组织内的其他人晋升到更高的职位——为他们带来职业发展的机会，不再感到受困或需要另谋高就。

"乔纳森已经在这里工作很长时间了，他有机会成为车队领队，“霍纳补充说。”他在这里可没有这样的机会，他的角色变得越来越单一发展，因为他从来都不在工厂（管理），他总是在赛道上。”

“他已经向前看了，这让其他人自然而然地站出来。车队必须要有这种进化。”

“威尔·考特尼和策略（团队）也一样。他在这里工作了20年。我们也曾讨论过集团内部的其他角色。迈凯伦给了他更大的职位和很高的薪水，这时你只能说：'祝你好运。去吧。’”

Red Bull pitwall Photo by: Erik Junius

“威尔·考特尼和策略（团队）也一样。他在这里工作了 20 年，我们也曾讨论过集团内部的其他角色。迈凯伦给了他更大的职位和很高的薪水，这时你只能说：'祝你好运。去吧。’”

“但同时，这也给了汉娜·施密茨晋升的机会，如果她没有这样的机会，她就会成为别人挖角的主要目标。任何组织都会经历进化。我们的人员流动率不到 5%，因此团队的忠诚度非常高。”

霍纳说，虽然资深员工的流动不可避免地会比知名度较低的员工受到更多关注，但F1的自然人员流动意味着组织在不断发展和变化。

"2005年我来到这里时，我们组建了一支非常出色的团队，“他说。”如果我环顾工程办公室，尤其是赛道工程团队里，与我们在2010年至2013年期间塞巴斯蒂安·维特尔和马克·韦伯获胜时相比，现在大约25名赛道人员中，只有三人当时也在。”

“保罗·莫纳汉现在还在。迈克尔·曼宁还在，他负责所有的发车工作。大概只有乔纳森和威尔也在。汉娜当时是剑桥大学的毕业生，但团队的其他成员：比赛工程师、控制工程师——一切都在不断发展，所有的组织都必须经历这样的时期。"

纽维不想离开 F1

红牛车队中最引人注目的离职者是纽维，他与阿斯顿·马丁车队签订了一份天价合同。他将于明年三月开始为这支位于银石的车队工作。

Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team Photo by: Aston Martin Racing

虽然这位天才设计师多年来为红牛的成功做出了巨大贡献，但霍纳认为，无论如何，他们的合作关系都将自然结束。

当被问及是否是赛季初红牛的动荡引发了这一变化时，霍纳说： “我认为这是一场完美的风暴，很容易说这引发了那个，那又导致这些事。但事实上，所有这些事情都是毫不相干的。”

“阿德里安要离开车队的想法在2023年后半年就有了，我想他自己心里也越来越矛盾。我们达成的协议是，2025年底，他将淡出F1，真正成为一名导师。否则，我就会失去其他的（技术）人员，他们会加入竞争对手的车队。”

“但我认为他觉得他在 F1 的时间还没有结束，所以他出于自身原因做出了决定，这也是可以理解的。他从阿斯顿·马丁获得股权之类的，是这里根本无法给他的。我能理解，阿德里安希望在F1再干一场大事，而且成为车队的股东和合伙人，我当然不会因此责怪他。”

“但我们现在生活在一个有预算帽的世界里，F1甚至与五年前都大不相同，我们90%的时间都在关注：在预算帽内能做什么？”

“你只能花1.4亿美元，每一分钱都必须花得非常明智。当然，多年来，大车队有时会人员过剩。预算帽推动的就是效率。"

翻译/Chloe