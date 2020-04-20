中国F1希望的昔与今

也许帮助F1在中国进一步扩张的关键，就是让一位实力雄厚的本土车手站在大奖赛的发车线上。然而，这一幕尚未发生。

因此，在原定的中国大奖赛赛事周到来之际，我们将关注迄今为止在赛车运动中最具影响力的三位中国车手，以及两位或具有更长远前景的新秀。

1.董荷斌

Ho-Ping Tung, Renault R29 Photo by: Sutton Images

身为五人中的“老大哥”，出生于荷兰人维尔普的华裔车手董荷斌给人的印象更像是一位土生土长的“荷兰小伙”。然而，他一直身披中国国旗征战各项赛事，甚至在2007年代表中国参加了A1大奖赛。

2003年，董荷斌赢得了亚洲宝马方程式比赛的冠军。2006年，他又参加了德国F3锦标赛，并凭借足够优异的表现晋级GP2。尽管只收获了一个领奖台和一个杆位，但他在2009年参加了雷诺F1车队的测试，甚至还被纳入了雷诺车手发展名单。

但董荷斌意识到，他的赛车未来将在F1以外的其他地方。然而，在美国的闯荡并没有成功，董荷斌在2011年Indy 500的比赛中因事故退赛——这也成为了他参加的唯一一场Indy赛事。并且在转投跑车和其他单场系列赛之前，他仅仅参加了三场电动方程式的比赛。

自2013年以来，董荷斌在世界耐力锦标赛LMP2组别中多次获胜，并两次成为了亚洲勒芒赛事冠军。但他最辉煌的时刻当属2017年驾驶成龙DC车队的LMP2赛车，在勒芒24小时的比赛中斩获全场亚军。

2. 马青骅

Ma Qing Hua, HRT Formula One Team HRT F112 Development Driver Photo by: Sutton Images

和董荷斌一样，马青骅同样曾代表中国队出战过A1大奖赛（2006年）。但他早年间的单座赛车生涯并不像他的同胞那样成绩显赫。

然而，由于拥有充足的资金，他在2012年他被宣布成为HRT F1车队的测试车手，并在同年四度在第一节自由练习亮相。第二年，他转投卡特汉姆F1车队，但仅在中国大奖赛的练习赛中有过一次亮相。

2014年的一次职业转换让他有机会代表雪铁龙车队出战世界房车锦标赛，并取得了不俗的成绩。他在两个赛季中收获了八次领奖台和两场胜利，并在2015年以年度第四的成绩迎来了职业生涯的高光时刻。

自2016年以来，马青骅一直转战于电动方程式锦标赛和WTCR房车世界杯，同时还试水了世界跨界拉力锦标赛（WRX）。他在房车赛方面的战绩最为显赫，在去年WTCR的赛事中共收获了一场胜利和四个领奖台。

3. 周冠宇

Guanyu Zhou, Renault Sport Academy, tests Renault 2017 F1 Car in Austria

你可以对于他究竟已经是一位顶尖车手，还是一位正在崛起的天才持有不同见解。但不少人都认为，如果有一位中国车手有机会参加F1，那么一定就是周冠宇。

虽然尚未赢得过F2赛季的胜利，但周冠宇在晋级F2之前的表现已经证明，他具备赢得比赛的强劲实力，并在自己参加的每项系列赛中都登上领奖台。

他离年度冠军最近的一次是在2015年的意大利F4锦标赛中，代表Prema Power车队获得年度亚军。该赛季他总共收获了三场胜利和九个领奖台。看看这些数字，足以证明他潜力十足。自2015年以来，他也一直是F1车队青年车手项目的一员。

2015年至2018年，周冠宇一直是法拉利车手学院的一员，直至去年转投了雷诺运动学院。最近他还赢得了F1虚拟巴林大奖赛的胜利。

下一位会是谁？

1. 叶一飞

Ye Yifei, Hitech Grand Prix Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

叶一飞比周冠宇仅年幼一岁，曾在2016年的法国F4锦标赛中以14场胜利、15个领奖台和10个杆位的成绩给人留下了深刻的印象。在接下来的两年里，他参加了若干场雷诺方程式2.0系列赛，并成为了胜利的常客。

去年冬天，他还参加了F3亚洲冬季系列赛。尽管他在八轮比赛中赢得了四场胜利，七次登上领奖台，但最终还是惜败于了Rinus van Kalmthout。他在国际汽联F3大奖赛首个赛季的表现令人失望的，仅代表Hitech Grand Prix车队获得了4个积分。本赛季雷诺运动学院也未继续保留其位置。

2. 孙越扬

Sun Yue Yang, Carlin Photo by: JEP / Motorsport Images

与叶一飞年龄相仿的孙越扬，曾在2013-2016年的国际卡丁车赛场上有过表现出色。他在2015年国际汽联卡丁车欧洲青年锦标赛的68名选手中获得第13名，随后获得了雷诺运动学院的青睐。

第一年的单座赛事经历对孙越扬来说更多的是一段学习过程，他在雷诺方程式2.0NEC系列赛中仅取得了一次第四的最好成绩。

2018年，他代表Carlin车队出战了BRDC F3赛事，并取得了一场胜利、两次领奖台的优异成绩，最终在锦标赛中名列第十。但从那以后，他在成绩上便一直难有突破。

翻译/小飞侠