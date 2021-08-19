匈牙利遇挫后，阿斯顿·马丁如何计划重整旗鼓

FIA因为无法从赛车里取出1.0升燃油样品，取消了塞巴斯蒂安·维特尔在匈牙利大奖赛获得的亚军成绩，从而使他失去了18积分。这18个积分损失的代价相当昂贵，尤其是与阿斯顿·马丁竞争制造商年度积分榜榜第五名的直接竞争对手Alpine和AlphaTauri都在同一场比赛里提升了名次。

在让FIA考虑重审原先裁决的努力失败后，阿斯顿·马丁现在已经接受这一事实，并且撤回上诉，承受最终比赛成绩被取消的苦涩。

2021赛季已经比完11场，阿斯顿·马丁以48分在车队积分榜上排名第七，落在77分的Alpine和68分的AlphaTauri后面。如果按照之前的结果，车队之间的积分将更为接近，Alpine将积75分，阿斯顿·安定66分，AlphaTauri 64分。

然而即便是按比较高的积分，也显示了这支银石车队与去年相比，运气不佳，去年11站比赛过后，车队已经拿下了120个积分。车队领队奥马尔·萨弗诺尔就为何阿斯顿在这个赛季开局艰难，清晰地发表了自己的意见，他把这归咎于空气力学规则的改变带来的下压力削减以及为倍耐力降低胎压。

这一系列改变，对两支采用低斜率底板设计的车队：梅赛德斯和阿斯顿·马丁的影响，比他们采用高斜率底板设计的竞争对手来得更大。从最初的打击中恢复过来需要付出极大的努力，车队要对空气动力系统进行一套大的升级，然后赛车的表现才开始渐渐提升。

“这个变化事实上是让我们以牺牲2022为代价，为2021赛车工作更长时间、付出更多努力。” 萨弗诺尔告诉Motorsport.com。“它还冻结限制了你能给赛车做多少开发，能为赛车提高多少表现，即便你正在为此努力工作。所以举例来说，我们不能把赛车的尾部抬到正确的高度，而且即便可以，高尾部也需要经年累月的开发研究，你不可能在几个月里就达到那个高度。所以，这就是我们只得了48个积分的原因。”

Aston Martin 2022 F1 car Photo by: Aston Martin

所有车队都面临了同样的挑战，必须把有限的空气动力研发资源在他们的2021和2022项目间做一个权衡。就阿斯顿·马丁的例子来说，目前赛车的初始问题迫使他们要对计划作出改变：往后退一步从而可以前进两步，而这将不可避免地导致对2022年项目最终转换的推迟。

“这是两件事，” 萨弗诺尔说，“第一，是冻结；第二，2022年规则改变之巨，让你今年添加到赛车上的东西明年完全没法应用。所以，你只能把它们都扔掉。我们要做的平衡就是去决定什么时候终止今年的工作，因为我们希望本赛季结束时排名至少能处在前半段，但这不能以牺牲明年作为代价。”

“所有这些因素和投入都在影响你去决定什么时候应该停止？什么时候要开始专注于2022？在今年的赛车上投入更多，会不会最终成为一个代价昂贵的决定？这一切都取决于发展曲线的斜度，什么时候它会达到一个稳定水平。这真的不好说，很难预料。”

好的方面是，补救性工作正在让阿斯顿·马丁赛车的表现稳步向好，近几场排位赛赛车挤进Q3的次数越来越多。当机会出现时，维特尔能够抓住它们，在摩纳哥冲到了第五，紧接着在阿塞拜疆拿到了第二。这位德国车手在法拉利的最后几年令人失望，而他经过了长期努力，终于让怀疑他的人闭嘴。他在匈牙利赛后无线电里表达出的懊恼——在整个大奖赛期间都仅仅跟随埃斯特班·奥康——显示了他有多拼。

“塞巴是杰出的，” 萨弗诺尔说，“他加入我们是抱着想要重新享受比赛的理念来的。我经常和他聊，我想他正在重新享受比赛，这很棒。塞巴带着他赢得比赛拿下世界冠军时的心态过来，不遗余力地努力表现，带着他自己跑周末比赛日的方法来，并对我们提出了要求。这些对车库两边都适用。兰斯和他的团队从塞巴身上学到很多，这提升了我们的车队。”

Aston Martin 2022 F1 car Photo by: Aston Martin

所以，塞巴的胜利经验带来了些什么？

“各种细节上的东西。他在别的车队积累了很多引擎驾驶性能的经验，从而提供了梅赛德斯引擎驾驶性能的反馈，梅赛德斯因此做出了巨大的改善。如果我们拥有更强的驾驶性能，车手就会更有自信，跑得更快。在人体工程学上，他对方向盘做出了改进，让它握起来更容易。所有人都在塞巴身后支持他，他和自己的团队、机械师、工厂的人一起交出了出色的答卷。他为人真诚、谦逊，大家都喜欢。所以没错，他表现得非常好。”

聘请维特尔充分显示了车队老板劳伦斯·斯特罗尔的意图，这个决定已经得到了回报。

“这显示了我们是认真的，我们想要打造的是一支能够拿世界冠军的车队，我们现在正在那个征途上前进。” 萨弗诺尔说，“我的意思是，这是塞巴，这是建造一个新的工厂，开始打造一个新的风洞实验室，招聘员工，从550人扩张到800人。所有这些元素都显示着我们正在朝着打造一直具备争冠实力的车队征途上迈进。”

近几个月来，车队宣布了管理层一系列重大任命，主要有Dan Fallows（技术总监）、Luca Furbatto（工程总监）、Andrew Alessi（技术运作主管）和Mark White（运作总监）。全面负责制造更快赛车的是前技术总监Andy Green，他被任命为首席技术官。Green以能用有限的资源做出成绩而闻名，随着团队的扩张Green将如何适应新职位让人拭目以待。

Racing Point factory Photo by: Racing Point

阿斯顿·马丁的未来光明吗？

阿斯顿目前正在银石建造一个新的工厂，再加上一个新的风洞，两者相加，无疑将代表最高水平。同时，车队正在目前的风洞全力以赴地进行2022项目，只能猜测和竞争对手相比他们的工作进行得怎么样。

“这不好说，因为这是一个相对博弈，” 萨弗诺尔承认，“规则发生了剧变，很难知道相对于我们来说别家取得了哪些进展。所以，真非常非常不容易。”

“每周我们都有新发现，每周都在风洞发现了显著改善或表现。我不知道其他队伍有什么发现，也不知道多显著算显著，你没有比较的基础。”

斯特罗尔已经清楚地表示了他想把阿斯顿·马丁打造成一支世界冠军队伍。几年前，这似乎只是个小小的野心，考虑到梅赛德斯、红牛和法拉利的雄厚实力。然而，规则的重置让任何想要大展拳脚的车队都拥有了明显的机会，可以找到自己的优势，更重要的是，F1将不再是一个烧钱大赛，它比的是你有多高效。“

“我想它是现实的，”萨弗诺尔这样评价斯特罗尔的目标，“我认为我们在全新的财务规则下，拥有能够支持夺冠的所需资金。这是今年的重大影响，同样还有来自FIA的审查，审查绝对没有问题，我们完全没有犯规。不过，另一件重要的事情是，几年后，当我们开始实施限制更多的预算帽时，因为成本上限会下降，我们也必须去做出一些战略性决策。”

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images