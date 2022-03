一封车手联名信“助攻”F1迈入新规则时代

载入语音播放

驱动研发最新地面效应赛车的主要原因之一是,大家想要让比赛变得更精彩,F1老板们希望未来更为激烈的比赛过程能帮助带来更多观众。不过,改变的核心是一个更为重要的原因:让这项运动对车手自己而言更为紧张刺激。他们,和车迷一样,一直以来并不喜欢难以超车的大奖赛赛车。

事实上,回溯F1老板们决定对规则进行全面重新考虑的原因起源,进行大改的催化剂之一就来自于车手们自身的推动。在主席亚历山大·伍尔兹的领导下,大奖赛车手协会(GPDA)走到一起,在2017年末自由媒体集团收购F1之后不久给集团管理层写信。在信中,正如Wurz解释到,大家强调F1老的空气动力学理念损害了比赛近身竞争的激烈性,所以如果这项运动想要蓬勃发展这一点需要得到改变。

“我们(大奖赛车手协会)制作了一份文件呈现给新老板,而这一切恰逢罗斯(布朗)和帕特(西蒙斯)加入自由媒体,” 伍尔兹解释到,他回顾了推动规则改变的起源。“我们知道当时有机会去发起和支持改变,所以给自由媒体、车队和FIA写了信,要求就改变空气动力规则进行研究。我们要求他们研究放弃前翼气流敏感度这一主要概念,改为采用一个更加坚固的空气动力学平台,从而能帮助车手跟紧前车。”

伍尔兹本人长期以来以在赛车运动方面拥有的技术能力和分析见解著称,他深知正是需要用科学方法来帮助F1选择一条让比赛更精彩的正确道路。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Alex Wurz Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"The air behind a race car is turbulent," he says. "This results in the following car simply losing grip and the capacity to drive fast behind another competitor.

"That is why aerodynamics have been an enemy of overtaking and fighting on track for decades.

"Over the years, the sport tried to come up with solutions. But these were only attempted quick fixes, and not new systematically developed concepts.

"The drivers' letter was not a scientific work, but it was a clear and strong push and request to help F1 to be confident in its own search for helping the sport.

"Therefore, I believe the new rules have been a great example of the four key stakeholder forces (F1, FIA, the teams and GPDA) being aligned and jointly working on medium and long term objectives, which are separated from teams' own performance driven agendas.

"However, whilst I am certain the new rules are a very good direction, we have to also be realistic in what we can and cannot expect now."

That final comment is important because Wurz accepts that it is unrealistic to expect the 2022 rules to deliver from the very first race.

He thinks there will need to be a bedding in period where the grid can compress itself after what will likely be a big spread early on.

Plus, with him well aware of how good the drivers are, he thinks overtaking will never be super easy.

"When the best drivers compete against each other and make very few mistakes, plus with car performance being very equal, overtaking is of course difficult," he explains.

"I hope no one expects to see hundreds of overtakes per race. But, in the long run, we will see a more compact field and better natural racing.

"An overtake will always be an act of skill and bravery, which is why we all love one great natural overtaking much more than ten or more DRS overtakes....

“赛车身后的气流是混乱的,”他表示,“这会导致后面一辆赛车失去抓地力,跟在对手身后时无法快速前进。这就是几十年来为什么空气动力学阻碍了超车行为的发生,以及影响了赛道上的争斗。这些年来,这项运动努力尝试寻求解决方法。但那些只是未遂的权宜之计,而不是全新的系统性的发展理念。”

“车手们的信件不是一项科学成果,但显示出了明确以及强大的推动和请求,帮助F1更有信心去探寻让运动向前发展的方法。因此,我相信全新规则即是这四种主要利益相关力量(F1、FIA、车队和大奖赛车手协会)在中长期目标上携手共进、通力合作的例子,这个目标和车队提高自身赛车表现的进程是区分开的。然而,尽管我很肯定新规是一个非常好的方向,我们也必须对目前可以期待和不能期待什么抱有现实态度。”

这最后一句评价十分重要,因为伍尔兹承认期望2022新规从赛季第一站就实现全部意义是不现实的。他认为将会有一个磨合期,在赛季早期车队间的差距可能会很大,不过之后这种差距会缩小。

另外,他清楚知道车手们有多么优秀,他认为超车永远不会变得轻而易举。“最出色的车手在互相竞争,他们很少犯错,再加上赛车表现都是差不多的,超车当然会很困难,”他解释到,“我希望没有人会期待着在一场比赛中见到几百次超车,但是,长期来看,我们会见到一个竞争更激烈的赛场,以及更自然的比赛。超车永远是一种技术和勇气的行为,这就是为什么我们都更喜欢一次伟大的自然超车而不是十次或更多DRS超车……“

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

“不过,我想赛季初不同的车队在单圈时间上会差很多,每当施行新规时这是很常见的情况。不可避免地会有一支车队能够比其他车队更快发挥出新规的优势。不过即便我们发现2022车队间差距更大了,我坚信新规是F1更光明未来的关键。一旦所有车队都把规则研究透,我们就会获得一个大家彼此跟得更紧的赛场,比赛竞争也会更激烈。因此,新规的前景是非常激动人心的,只要我们保持现实和耐心。”

不过新规除了对车手来说能带来更激动人心的比赛时光,如果场上彼此更接近、比赛更精彩,伍尔兹认为新规还会在无意间带来一些其他好处,并改变F1比赛的本质。“如果场上大家跟得更紧,那么比赛的总体策略会明显更难预测,”伍尔兹补充到,“之前,顶尖车队知道基于自己赛车的出色表现,在15到20圈后会有一个安全的进站窗口。现在,如果这样的窗口不再存在,比赛策略计划将会陡然变得更复杂和难以预料。大家欢迎这样的附带效果。这一切都符合车手们一直推动的一个关键点:那就是我们必须保证F1是一项运动而不是一场制造出来的秀。”

“赛道上大家跟得更紧,F1比赛就会更精彩。我们已经见证了如此这项运动的受欢迎程度在极大提升,这其中也有一些其他因素的帮助,比如让车队和车手使用社交媒体,使用非传统媒体,让车手成为明星,这都和我们过去几十年里做的不一样。”

现在,所有的目光都投向2022赛道上将会发生什麽。