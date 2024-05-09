霍纳：沃尔夫应该对220名F1员工跳槽红牛感到担心
克里斯蒂安·霍纳表示，他并不担心红牛F1车队的成员会与竞争对手谈判，并且透露他的引擎部门从梅赛德斯车队挖走了220名员工。
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
上周末的迈阿密大奖赛上，报道称包括长期担任竞技总监的乔纳森·惠特利在内的几名红牛骨干成为了竞争对手感兴趣的对象。
迈凯伦F1车队CEO扎克·布朗表示，他们收到了 "越来越多简历"。而且他猜测，在奥地利和泰国两派出现“不稳定”的裂痕之后，传奇设计师阿德里安·纽维不会成为倒下的最后一张多米诺骨牌。
红牛领队霍纳表示，他并不担心有关车队高级成员的传言，并指出红牛动力部门从梅赛德斯的HPP引擎项目中挖走了200多人。
"我并不担心核心实力。当然，车队之间总会有流动。"霍纳说。"我不知道今年我们或者RB从迈凯伦挖了多少人。我们从梅赛德斯的HPP挖了220人到红牛动力部门。所以，说起人员流失，我更担心的是这220人，而不是一两张简历。”
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
霍纳表示，布朗和梅赛德斯的托托·沃尔夫"不可避免的"会通过媒体挑起事端。
"我认为这是不可避免的，毕竟涉及到这两位，他们话很多。”霍纳说。但我不会卷入这些针锋相对的斗争中，我更关心托托自己的问题。"
红牛坚持表示其他车队收到简历是续约周期的正常现象。可以理解的是维特利的合约很快将到期，而他一直有兴趣出任车队领队，如果有机会出现。
补充报道/Ronald Vording
翻译/Chloe
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