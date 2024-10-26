霍纳披露阿隆索在年初试探过红牛

红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳公开承认，他的车队曾在2024年初与费尔南多·阿隆索进行过初步谈判，当时西班牙人和奥地利车队都在权衡未来的选择。

今年四月，阿隆索与阿斯顿·马丁签订了一份延续至2026赛季末的新合同，该合同还包括了他退役后继续担任该英国品牌的大使等条款，也因此被誉为是一份“终身承诺”。

阿隆索当时解释说，在把未来交给阿斯顿·马丁之前，他也曾和其他车队有过接洽。

“我也和其他人谈过了。我认为这是正常的，当你进入谈判时，你也需要听取其他人的意见。这是一个正常的程序，我认为听取所有的建议、看看市场如何变化也是公平的。但在我看来，阿斯顿·马丁是合乎逻辑的选择。”

如今霍纳也证实了，红牛是阿隆索和其经纪人弗拉维奥·布里亚托雷进行试探性谈判的车队之一。当时奥地利车队在决定是否延长塞尔吉奥·佩雷兹的合同，并且由于车队正在经历政治动荡的时期，马克斯·维斯塔潘是否会留在车队也尚存未知。

“在那个时候，塞尔吉奥的合同还没有续签，所以费尔南多是一个经验丰富的车手，他总是想知道他所有的选择，”霍纳表示，“他和他多年的经理或顾问弗拉维奥来说总是在试探市场，这表明他是多么有渴望和竞争力。”

“他在42岁或43岁的年纪仍能出成绩。他的状态仍然很好，这表明年龄只是一个数字。他仍然是一名非常非常有能力的大奖赛车手，如果给予他好的赛车，我相信他会跑在前面。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

本周的墨西哥大奖赛上，阿隆索将代表阿斯顿马·丁迎来自己的第400场大奖赛。这也让霍纳回忆起了此前红牛曾有过两次将这位两届世界冠军招入麾下的潜在机会。

“2008年他离开迈凯论的时候，我记得我去了马德里，努力说服他加入车队，“霍纳回忆道，“我们想签一份两年的合同，而他只准备签一年。我们确信他在那个时候有一份法拉利的合同，所以我们没有达成协议。”

“如果他在2009年来找我们，也许情况会略有不同。甚至在2009赛季进行到一半的时候，他还相信如果他坐进我们的车，他仍然可以赢得那年的冠军。”

“然后我们聊了聊，我记得我和阿德里安（纽维）在斯帕机场一辆租来的车的后座与他面谈。我想那是在2011年或2012年左右，谈到了从法拉利转过来；再一次就是今年年初的时候。所以，他的职业生涯长度、他的竞争力和他的能力都令人难以置信。”

“两次世界冠军并不能证明他的实力。他应该赢得更多。”

翻译/小飞侠