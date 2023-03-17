霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”
红牛F1车队领队克里斯蒂安·霍纳认为，塞尔吉奥·佩雷斯利用自己的经验在马克斯·维斯塔潘身边站稳了脚跟，说明了此前提拔皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本"也许并不公平"。
红牛前青年车手加斯利在Toro Rosso只效力了一个完整赛季后，就在2019年被提拔到红牛。但是，由于红牛赛车围绕维斯塔潘的驾驶风格开发，法国人很难找到自己的驾驶感觉，在夏休期间被下放回到Toro Rosso。
相反，阿尔本则去到红牛替换加斯利。但这位泰国车手经验更少，在红牛梯队只参加过12场大奖赛，他同样难以站稳脚跟，最终在2020年底被取代。
红牛为2021赛季签下了经验更丰富的佩雷兹，但起初他也很难跟上维斯塔潘，直到去年才有所进步。虽然墨西哥人在两个赛季中取得了三场胜利和一个杆位，与维斯塔潘的成绩相形见绌，但红牛至少找到了一对可靠的组合来帮助车队积蓄积分，并最终打破了梅赛德斯的统治，成为制造商世界冠军。
但是，这位33岁老将丰富的经验所带来的好处也让霍纳感受到，事后来看，在如此高压的环境下，当初提拔加斯利和阿尔本可能为时过早。
"签下Checo关键在于他的经验，前面两位车手那么早得到提拔，对他们来说也许并不公平，"霍纳说。"Checo有经验，他在职业生涯中已经经历了一些考验。我认为在加入我们时，他已经是一个非常全面的车手，他是一个优秀的团队主义者。他对赛车的开发有非常好的看法，而且他很容易共事，这就是当初选择他的所有原因，他交出了答卷。"
Sergio Perez, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
霍纳承认，做维斯塔潘的队友对任何车手来说都是巨大的挑战，但他认为，佩雷兹已然胜任这项工作。
尽管两人在去年的巴西大奖赛上发生了矛盾，当时维斯塔潘因为之前的分歧，拒绝帮助佩雷兹争夺车手积分榜第二名，但霍纳认为他”足够成熟，能够应对“作为维斯塔潘的搭档。
“与马克斯·维斯塔潘做队友很难，毕竟，他现在就是F1的风向标，"霍纳补充说。"但Checo已经足够成熟，能够处理好、应对好。而且我认为他在不断自我提高，同时改善自己的表现，所以这是件好事。”
"他去年赢得了两场大奖赛，前年赢得了一场大奖赛，他是我们赢得制造商世界冠军的关键成员。”
翻译/Chloe
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