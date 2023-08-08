霍纳与佩雷兹解释比利时无线电交流背后的内部玩笑

比利时的周五排位赛中，佩雷兹位列第三，排在队友马克斯·维斯塔潘和法拉利车手查尔斯·莱克勒克之后。

在佩雷兹完成最后一个排位圈后，领队霍纳在无线电中向墨西哥表示祝贺，后者回答道："啊，你现在终于跟我说话啦。”

霍纳回答说： "我会跟你说话的。还会告诉你你位列前五，伙计。你奇袭成功。"

不出所料，这段对话开始在社交媒体上引发热议，车迷们纷纷猜测霍纳和车手之间出现了裂痕。

比利时大奖赛后的新闻发布会上，佩雷兹解释说这段断章取义的对话其实是内部的玩笑。

"这是一个玩笑，"佩雷兹说，"他在排位赛前说：'如果你不能进入前三，我整个周末都不会跟你说话的'。所以，他整个周末都在跟我说话。”

当被Motorsport.com/Autosport要求澄清这一消息时，霍纳打趣道：

"我说如果他没有进入前五，我就不理他；而且如果他没有进入前五，我就要把他身体的一部分挤爆了。好像很起作用，我们得在赞德弗尔再试一下......"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

这一排位赛成绩，是佩雷兹连续五场排位赛未能进入Q3，并在匈牙利仅获得第九之后，某种程度上的恢复。之后在斯帕的比赛中，西班牙人在半程前被统治级速度的维斯塔潘超越后，获得第二名。

Horner believes the Spa result will allow Perez to go into the summer shutdown with much more belief after seeing several weekends derailed and having witnessed Verstappen run away with the drivers' championship.

霍纳相信，在几个周末掉链子，以及看到维斯塔潘在车手积分榜上遥遥领先之后，斯帕的成绩可以让佩雷兹带着更多信心进入夏休。

"我认为他在本周比赛中信心大增，”霍纳补充说。"他前排发车，领跑比赛，最终获得第二，在车手积分榜上排名第二，所以我认为他会更有信心。”

"我认为Checo知道，除非马克斯碰到大灾难，否则世界冠军对他早已遥不可及。所以，他要最大限度地发挥自己的水平，不要输给后面的车手，并且争取在年底前多获得几场胜利。"

补充报道/Alex Kalinauckas

翻译/Chloe