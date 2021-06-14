霍纳：佩雷兹表现“超出预期”，但不急于续约

为了通过更强大的阵容来提升夺冠的机会，本赛季红牛签下墨西哥人取代了亚历山大·阿尔本。尽管佩雷兹在早期，尤其是在排位赛适应红牛赛车的特性时遭遇了一些困难，但他凭借循序渐进的进步，在上周末的阿塞拜疆大奖赛中成功为车队带回了首场胜利。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳对于佩雷兹突飞猛进的速度赞誉有加，并强调他在巴库的比赛速度尤其令人印象深刻。

“我们知道他在这里适应得不错，但没想到他竟然那么出色，”霍纳解释表示。 “他整个周末都很快，而且一直保持住了节奏。他唯一犯错误的就是Q3的第一圈。”

“他的比赛速度是惊人的。如果没有在一停时耽误那么多时间，凭他在干净赛道上的速度，也能够建通过晚进站积累时间（overcut）的方式超过马克斯。”

“他的表现太了不起了。他防守刘易斯（汉密尔顿）和和掌控比赛的行为堪称经典。看到他获得胜利，对他的信心提升将是巨大的。这也令他在目前的车手积分榜上攀升至第三。所以我认为他的表现超出了我们的预期。”

佩雷兹令人鼓舞的表现也令红牛相信其拥有了自维斯塔潘和丹尼尔·里卡多以来最强大的车手阵容。但是，尽管这场胜利意味着红牛没必要再为2022赛季另觅合适人选，但霍纳表示他倾向于在考虑续约之前再耐心等待一段时间。

“我对Checo的表现非常满意，”英国人表示，“目前我们只进行到23场比赛中的第6场。我们有足够的时间。他很享受与团队的相处，也表现得很好，他只是需要继续做他正在做的事情。”

同时霍纳也承认，佩雷兹加盟红牛阵营并为胜利而战确实令红牛获益巨大。

“很明显，有两辆车都能登上冠军宝座是一件很棒的事情，我认为当你失去领先的赛车时，他对我们来说如虎添翼。”

“Checo出现了，他能带来胜利，这正是我们一直在寻找的。所以我为他感到高兴，也为车队在幕后付出的努力感到高兴。”

翻译/小飞侠

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