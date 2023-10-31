霍纳：”非常出色的“里卡多像是他从前的自己

红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳称赞丹尼尔·里卡多在F1墨西哥大奖赛中的表现 "非常出色"，这位澳大利亚车手 "看起来找回了以前的丹尼尔"。

因伤休战五场比赛后，里卡多在回归后的首个常规大奖赛周末就成功找到了赛车设置的突破口，在墨西哥城的排位赛中将AlphaTauri赛车带到了发车区第四位。

他在比赛中证明了这一点，前半段他一直保持在前五名的位置，但不合时宜的红旗使他滑落到第七名完赛。

角田裕毅在与迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷碰撞前也展示了AlphaTauri的竞争力，表明了意大利车队的竞争力很大程度上与赛道的特点有关。

这支来自费恩萨的车队在高海拔的罗德里格斯兄弟赛道上，发挥出了其出色的机械抓地力，阻力太大带来的劣势也有所减小。

尽管如此，里卡多粗略展现出的状态和自信，让人依稀想起他在更好的红牛时期，而车队也没有忽视这一点。

"很高兴看到丹尼尔有如此出色的表现，这也充分证明了我们在夏休期前将他带回AlphaTauri的原因。"领队霍纳表示。“我认为他在本周末的比赛中表现非常出色，驾驶AlphaTauri与梅赛德斯竞争。如果没有红旗，他的排名可能会更靠前。 他的表现非常出色，看起来就像是以前的丹尼尔。”

Photo by: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, AlphaTauri

霍纳否定了里卡多仍然受限于赛车类型的说法，声称他那被缩短的迈凯伦时期，更多是心理上的战斗而不是其他。

"这种说法有点谬，”他说。“我认为这项运动中头脑的作用与其他工作同样重要，我认为他已经恢复了之前的自己。你可以看到，他很放松、很自信，在经历了艰难的奥斯汀之后，他在本周末充满了动力。”

"看看他与马克斯（维斯塔潘）的差距，不到0.1秒。他的表现非常出色"。

在这场里卡多为AlphaTauri取得突破性成绩的比赛里，红牛领队的塞尔吉奥·佩雷兹在一号弯三车并排时急于求成的超车，迫使他自己退赛。

但霍纳在公开场合为佩雷兹进行辩护，他驳斥了关于俩人天差地别的比赛结果之间的联系，尽管他对佩雷兹的承诺在措辞上没有他之前谈及墨西哥人的未来那么滴水不漏。

"Checo与我们达成了明年的合同，这也是我们所希望的，要他将在 2024 年继续驾驶赛车，”霍纳谨慎地表示。

"我们会尽全力支持他，确保他获得（车手积分榜）第二名，但并不存在如果他没有获得第二名就会被解约的前置条件。"

翻译/Chloe