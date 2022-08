霍纳“丝毫”不希望与法拉利为F1世界冠军激战到底

马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛上,以第十的位置从发车格起步,然后一路表现神勇并最终拿下胜利。本站过后,荷兰人在F1车手积分榜上以80分的优势稳居头名。

不过,这场比赛法拉利本有着绝佳的机会去帮助查尔斯·莱克勒克缩小与维斯塔潘的差距,但是策略问题毁了一切。有些人认为今年的冠军争夺已基本结束。

这与去年超级紧张的争冠局面截然不同。去年,红牛与刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯陷入激烈竞争,双方对于冠军的争夺直到最后一轮才分出胜负。

亨格罗林赛后,被问及内心是否有些许希望法拉利与自己的差距小一点,霍纳说:“我丝毫这样的想法也没有。去年就像是一场打了22轮的重量级拳击赛。我希望再也不用经历那样的事了。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images