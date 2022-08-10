霍纳“丝毫”不希望与法拉利为F1世界冠军激战到底

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马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛上，以第十的位置从发车格起步，然后一路表现神勇并最终拿下胜利。本站过后，荷兰人在F1车手积分榜上以80分的优势稳居头名。

不过，这场比赛法拉利本有着绝佳的机会去帮助查尔斯·莱克勒克缩小与维斯塔潘的差距，但是策略问题毁了一切。有些人认为今年的冠军争夺已基本结束。

这与去年超级紧张的争冠局面截然不同。去年，红牛与刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯陷入激烈竞争，双方对于冠军的争夺直到最后一轮才分出胜负。

亨格罗林赛后，被问及内心是否有些许希望法拉利与自己的差距小一点，霍纳说：“我丝毫这样的想法也没有。去年就像是一场打了22轮的重量级拳击赛。我希望再也不用经历那样的事了。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

不过，尽管红牛和维斯塔潘似乎已经把一只手搭在了冠军奖杯上，霍纳依然保持谨慎态度，表示头衔还没有拿到。

“我们在积分榜上优势明显，带着这样的成绩结束本赛段进入夏休期很棒，”他说，“不过还有很多场比赛要进行。法拉利很快，梅赛德斯也已重新加入战局。通向冠军的道路还很长很长，而且还有冲刺赛。我们不会把任何事情视作是理所应当的。还有很多比赛，都是相当不一样的场地。”

红牛今年统治了积分榜，尽管有时候它的赛车并不是最快的，法拉利的稳定性和策略问题又进一步强化了这一形势。

不过，霍纳认为关键之一是不要想得太快太远。这里他开了个法拉利车队领队马蒂亚·比诺托的玩笑，提到比诺托在法国大奖赛后说自己目标在匈牙利包揽第一第二名。

“我想即便我们以领先别人一圈的优势拿下比赛，我还是会天然地（保持谨慎），”霍纳说：“我永远不会声称我们要在下一场拿下第一第二名。这就是我们进行比赛的方式，我们专注在此时此刻，认真地一场一场完成比赛。”

翻译/小飞侠