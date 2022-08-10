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霍纳“丝毫”不希望与法拉利为F1世界冠军激战到底

红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳表示，自己没有“丝毫”希望法拉利在F1年度积分榜榜上与自己发生更激烈的竞争。

Jonathan Noble
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马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛上，以第十的位置从发车格起步，然后一路表现神勇并最终拿下胜利。本站过后，荷兰人在F1车手积分榜上以80分的优势稳居头名。

不过，这场比赛法拉利本有着绝佳的机会去帮助查尔斯·莱克勒克缩小与维斯塔潘的差距，但是策略问题毁了一切。有些人认为今年的冠军争夺已基本结束。

这与去年超级紧张的争冠局面截然不同。去年，红牛与刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯陷入激烈竞争，双方对于冠军的争夺直到最后一轮才分出胜负。

亨格罗林赛后，被问及内心是否有些许希望法拉利与自己的差距小一点，霍纳说：“我丝毫这样的想法也没有。去年就像是一场打了22轮的重量级拳击赛。我希望再也不用经历那样的事了。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

不过，尽管红牛和维斯塔潘似乎已经把一只手搭在了冠军奖杯上，霍纳依然保持谨慎态度，表示头衔还没有拿到。

“我们在积分榜上优势明显，带着这样的成绩结束本赛段进入夏休期很棒，”他说，“不过还有很多场比赛要进行。法拉利很快，梅赛德斯也已重新加入战局。通向冠军的道路还很长很长，而且还有冲刺赛。我们不会把任何事情视作是理所应当的。还有很多比赛，都是相当不一样的场地。”

红牛今年统治了积分榜，尽管有时候它的赛车并不是最快的，法拉利的稳定性和策略问题又进一步强化了这一形势。

不过，霍纳认为关键之一是不要想得太快太远。这里他开了个法拉利车队领队马蒂亚·比诺托的玩笑，提到比诺托在法国大奖赛后说自己目标在匈牙利包揽第一第二名。

“我想即便我们以领先别人一圈的优势拿下比赛，我还是会天然地（保持谨慎），”霍纳说：“我永远不会声称我们要在下一场拿下第一第二名。这就是我们进行比赛的方式，我们专注在此时此刻，认真地一场一场完成比赛。”

翻译/小飞侠

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