霍纳：如果梅赛德斯阻止阿尔本转会威廉姆斯将是“莫大的遗憾”

鉴于威廉姆斯和阿尔法·罗密欧都表示有兴趣签下阿尔本，这位英国出生的泰国小将十分有望在明年以正式车手的身份重返F1。此前，他曾于2019年年中至2020年效力于红牛车队。

霍纳在本周五下午表示，随着2022年的车手市场开始逐一落定，关于阿尔本下一步的决定最早可能于下周公布。

霍纳在当天晚些时候接受天空体育F1频道的采访时透露，威廉姆斯车队将是明年阿尔本的首选，但也担心梅赛德斯车队会试图阻止他的转会。

“我们正在努力为他争取一个席位，”霍纳说道。“我真的希望梅赛德斯不要阻止他在威廉姆斯的机会。那将是一个莫大的遗憾。”

当被问及梅赛德斯如何以及为何会阻止阿尔本转会威队时，霍纳声称原因在于他与“红牛的关系”。

“如果有车手因此遭受惩罚，那么这将是莫大的遗憾，”霍纳表示。“希望这不会发生。但有几个车队都有机会。”

“我们的首要任务是看到他明年能参加比赛。如果我们无法做到这点，那么他仍将是我们的测试和替补车手，因为我们对他的评价非常高。”

威廉姆斯目前使用的是梅赛德斯的动力元件。德国制造商的青年车手乔治·拉塞尔当前也正是英国车队的主力车手之一。

如果阿尔本未能如愿转会威廉姆斯，那么据猜梅赛德斯的电动方程式车手测尼克•德弗瑞将有机会成为尼古拉斯•拉蒂菲的队友。

霍纳表示阿尔本“更倾向于选择威廉姆斯”，但还有“一些障碍”需要克服。 “他已经接到了四次其他车队的电话，告诉他别去那里，” 英国人补充道。“我告诉他别理他们。”

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15 Photo by: Red Bull Content Pool

早在2019年，阿尔本就在红牛的姐妹车队红牛二队完成了自己的F1处子秀，并在参加了12场比赛后被提拔至一队。

而如今已经更名为AlphaTauri的红牛二队被认为将在下赛季延用皮埃尔·加斯利和角田裕毅的现役阵容。因此阿尔本回归老东家的可能性也微乎其微。

对此霍纳表示，阿尔本重返法恩扎的唯一可能性是尝试和车队领队弗兰兹·托斯特进行交涉。

“显然从红牛车队的角度来看，我们明年的阵容是固定的，”霍纳表示。“我们的目标是看到他为另一支车队比赛，而不是在替补席上再呆一年。除了红牛之外，他还有很多机会能做到这点，但愿他能获得这个机会。”

翻译/小飞侠