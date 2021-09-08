霍纳：目前红牛和梅赛德斯的赛车只差0.1秒

在周日的荷兰大奖赛上主场夺冠后，红牛车手马克斯·维斯塔潘重新回到了车手积分榜榜首，领先梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿3分。

但在排位赛中，英国人的排位赛成绩仅比获得杆位的维斯塔潘慢了0.04秒。并且在正赛的大部分时间里，他也通过将与荷兰人的差距始终保持在几秒之内，持续向对方施压。

维斯塔潘的胜利标志着红牛在最近的九场比赛中已经拿下了七场胜利。而梅赛德斯仅赢得了七月的英国大奖赛一场胜仗。当时汉密尔顿在比赛首圈与维斯塔潘撞车后奇迹般地逆转夺冠。

赛后汉密尔顿表示，红牛目前似乎已经“领先一步”。但作为对手车队领袖的霍纳却认为，红牛与梅赛德斯的差距仍“相差无几”。

“我们的排位赛只差了0.1秒，”霍纳在赞德福特周日比赛后说道，“我想说的是在这条赛道，我们在正赛中似乎有0.1秒，也许是0.2秒的优势。 我认为在下一阶段的锦标赛中，既有适合梅赛德斯的赛道，也有适合我们的。”

“所以我们需要确保抓住每一个机会。今天，我们在巨大的压力之下做到了这一点，能取得本赛季的第八场胜利实在太棒了。”

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫认同与红牛的差距是良性的，并指出事实上在赞德福特，只有维斯塔潘、汉密尔顿以及其队友瓦尔特利·博塔斯在比赛中没有被套圈。

“你可以看到，在两支车队之间，没有中间地带，”奥地利人说道。 “前三辆赛车套圈了其他所有赛车，这表明了要赢得锦标赛胜利就必须拿出高水平。”

同时沃尔夫认为，红牛和梅赛德斯之间的差距将在今年剩余的时间里根据 “不同的赛道”而上下浮动。

“我们必须要一直保持最佳状态，”沃尔夫表示。“在赞德福特，我们在一开始没能以正确的方式完成二练，并且在执行比赛本身的过程中，都犯了一点小小的失误。我们唯有拿出最佳状态才能赢得最顶级的锦标赛。”

翻译/小飞侠