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霍纳：F1连胜纪录对维斯塔潘“绝对有意义”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，对于“十分敏锐”的马克斯·维斯塔潘来说，创造了连续10场胜利的F1新纪录“绝对有意义”。

Filip Cleeren
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Max Verstappen, Red Bull Racing

维斯塔潘本赛季驾驶着统治级的RB19改写了历史，自队友塞尔吉奥·佩雷斯在巴库获胜以来，荷兰人一直保持不败。

他在意大利大奖赛上的胜利是他的连续第10场胜利，打破了先前他与塞巴斯蒂安·维特尔共同保持的历史纪录，而红牛的15连胜同样前所未有。

维斯塔潘经常淡化个人成就的重要性，声称他并不太关心追逐纪录。

但在幕后，他的车队觉得这位看似镇定的荷兰人确实比他在公开场合更关心胜利纪录。

“我不会说紧张，但我想说你肯定能感觉到他的注意力十分敏锐，比平常更敏锐。你可以看到，这对他来说绝对有意义，”领队霍纳说。

“能拿到前二名，马克斯以十连胜创造F1连胜最多的纪录，是相当了不起的成绩。”

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科在比赛前确实感到维斯塔潘有些紧张，因为在一场独特的统治性赛季里夺取纪录“很重要”。

“对马克斯来说，这一连胜意义重大，”马尔科说。“就我个人而言，车队的第100场胜利比这更特别，但对马克斯来说，这太神奇了。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, receive a Champagne soaking after the race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, receive a Champagne soaking after the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“马克斯对于在这里完成壮举也有点紧张，对他来说，我相信打破这个纪录真的很重要。“现在他成功了，所以我认为这对接下来比赛来说会更放松一些。”

霍纳的梅赛德斯宿敌托托·沃尔夫对维斯塔潘的胜利纪录不屑一顾，后者声称那“是为了维基百科，压根没有人关心”。

在此之前，刘易斯·汉密尔顿认为维斯塔潘的历任队友在实力上不如他自己的队友们。

但霍纳表示，他非常希望近期与沃尔夫的敌对可以翻篇，转而专注于红牛自己的成就。

“瞧，我不想就此发表评论，”他说。“马克斯表现出难以置信的水平，我认为现在世界上没有人能击败驾驶这辆赛车的马克斯·维斯塔潘，这是肯定的。我认为你必须认识到并为马克斯现在的表现故障，我们无论如何不应该贬低这一点。”

“在体育界，这样的事情很少发生，这是他的一个黄金时刻，对车队来说当然也是一个黄金时刻。”

翻译/Holiday

 

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