沃尔夫：快乐是汉密尔顿状态的关键

汉密尔顿在2018赛季赢得个人第五个世界冠军，而且许多人相信这是他参加F1以来表现最优秀的赛季。不仅如此，他与Tommy Hilfiger发布联名款服装，让他的成功翻倍。

沃尔夫认为汉密尔顿作为赛车手的进步，得益于他对自己需要的生活有了更好的理解并且从中得到满足。“我认为眼下他持续地变得更强，不会停滞不前，”沃尔夫被Motorsport.com问起汉密尔顿2018年的进步时回答说。

“他在每个方面都在进步。他在赛道上进步，在赛道下进步，而他与Tommy Hilfiger的合作关系非常成功。那是Hilfiger品牌下表现最成功的时尚系列之一。所以，他正在建立一项副业，已经远不止爱好。因此，这为他成为全能体育人打下了又一个基础。”

“这让他开心。这就像基米（莱科宁）：开心最重要。如果你开心，那么就会表现好。”

汉密尔顿与沃尔夫之间的关系并不总是那么融洽，特别是当英国车手与前队友尼科·罗斯伯格之间关系高度紧张的时期。但是罗斯伯格在2016年底出其不意的退役，以及两年前汉密尔顿在沃尔夫位于牛津的家里推心置腹的谈话带来了转折。沃尔夫表示，他与汉密尔顿的纽带从没有那么坚实过。

“与刘易斯，我们需要一定的时间和事后复盘。对于2016赛季如何收官的探讨，成为我们关系变得更稳固的最好的基础，”沃尔夫解释说，“自那以后，我们之间绝大多数都是好时光，而信任也得到建立。对于赛车手、对我自己、对车队，彼此之间信任是很重要的，这可不是随口说说的。”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, embraces Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Steve Etherington / LAT Images

翻译/小猪之之