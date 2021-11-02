汉密尔顿希望恢复举行F1南非大奖赛

从1962年到1993年，南非Kyalami赛道举办过23场F1比赛，之后则失去了赛历上的地位。

这些年来，南非重返赛程的新闻一直都有，但并没有达成任何协议。去年，F1本计划在约翰内斯堡举办车迷节，但因新冠疫情取消。

今年，F1将首次前往沙特阿拉伯和卡塔尔，迈阿密也将在2022赛季加入创纪录的23场比赛组成的赛历。然而与此同时，非洲大陆已经有近三十年没有举办过一场F1比赛了。

当被问及希望看到哪个国家加入F1赛历时，汉密尔顿说："我感觉，对我而言非常有意义，并且非常重要的是，可以回到南非比赛。我认为南非有很多车迷。我认为这会是一个非常好的机会，借此展示美丽的非洲。

Starting grid Photo by: SRO

汉密尔顿还希望进一步增加美国的比赛。他认为在美国只有一站还远远不够。他补充说："美国大奖赛非常棒。在这么大的一个国家，仅仅举办一场比赛，不足以挖掘这里的体育文化，对车迷的吸引力也还不够。”

"我认为（美国）至少需要两场比赛。美国有这么多优秀的城市，都可以举办大奖赛，迈阿密一定很不错，奥斯汀也是如此，我不知道下一站会是哪里，但我一定不会反对。”

"我认为，能够在其他大洲举行洲际赛，或者是小型锦标赛很酷，这对F1来说不是一件坏事。"

法拉利车手查尔斯·莱克勒克表示，他也支持在美国举办第三场比赛，并支持F1重回非洲。"在过去的几年里，Netflix的系列纪录片让F1的影响力越来越大。在这里（美国），我亲身感受到这样的变化。我很喜欢美国，在这里很好，如果能在这里举办第三场比赛，我将非常高兴。"

"我同意刘易斯的观点。总的来说，在非洲有一场比赛是件好事。"

翻译/Chloe