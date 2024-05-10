汉密尔顿：MotoGP与F1若能同时举行将是“史诗级的”
刘易斯·汉密尔顿表示，如果F1和MotoGP能够在一个周末同期比赛将是“史诗级的”，因为目前这两项锦标赛都属于Liberty Media所有。
Photo by: Monster Energy
继续2017年获得F1的商业权益以后，Liberty Media又在4月初宣布，其已经以42亿欧元的价格收购了Dorna Sports和MotoGP 86%的股权。
在交易完成后，来自Dorna Sports的MotoGP 体育总监卡洛斯·埃兹佩莱塔表示，他的组织并不“排除”未来与F1共享比赛周末的可能性。
在日本大奖赛上， 汉密尔顿被Motorsport.com问及了是否欢迎F1和MotoGP“合体”的问题。作为MotoGP的超级粉丝，英国人曾在MotoGP传奇车手瓦伦蒂诺·罗西退役前的最后几年与其交换了座驾。
“我并没有想太多，但很明显我读了相关的头条新闻，” 英国人回应道。“我认为Liberty Media在F1方面做得非常出色，显然它的价值自2017年以来一直在提升。所以，我认为他们在MotoGP方面同样可以有所建树。这很令人兴奋，因为我喜欢MotoGP。如果我们能在同一个周末和他们一起比赛，那真的太棒了。”
汉密尔顿还打趣地表示：“也许我可以在同一个周末参加MotoGP和F1的比赛，那真的很酷”。尽管随后他也补充表示，这种情况“并不可能”发生。
据了解，F1和MotoGP在同一个周末举办的想法在短期内不太可能成为现实，并且只可能在那些已经举办这两项赛事的大型赛道——例如本周末即将举办MotoGP的奥斯汀赛道实现。F1新增的许多街道赛道并不符合条件。
Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
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考虑到梅赛德斯正在为重返争冠行列拼尽全力，在铃鹿的媒体采访中，汉密尔顿还被问及了是否F1以外的兴趣对他来说更为重要这一问题。
英国人强调目前自己的主要关注点，同时也是让他彻夜难眠的症结在于，思考他的车队如何在他2025年前往法拉利之前做到这一点。
“我认为，如果你总想着困难时期，那么最终你只有一条路可走，”汉密尔顿说道。“我认为能够断电重启、重新确定你的焦点和目标，这真的很好。我还有一些其他的事情。”
“但让我彻夜难眠的终极问题是，我们什么时候才能再次为胜利而战？‘我能做些什么不同的事?我在车里还能做得更好吗?我怎样才能在排位赛中取得进步?我怎样才能车队贡献更多？我们可以采用哪些不同的调校？”
“那些事情仍然让你睡不着觉。但作为一支车队，我们有赢也有输。我们非常团结。每个人都非常努力，所以我们要再接再厉。”
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