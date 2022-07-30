汉密尔顿领衔车手向“F1最伟大人物之一“维特尔致敬

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周四，维特尔在匈牙利大奖赛前夕通过新的Instagram账号宣布将在2022赛季结束后从F1退役。

汉密尔顿和维特尔几乎在同一时间参加F1，后者在2007赛季中期首次亮相，而那也是英国人征战F1的首个赛季。

此后在维特尔效力于法拉利期间，两人曾互为争冠对手。而近年来，两位世界冠军又都成为了F1的道德领袖，一直积极致力于呼吁社会变革，并对世界气候危机采取行动。

当被问及他将如何记住作为车手的维特尔时，汉密尔顿表示，德国人是F1中“少数几个使其感到不那么孤独的人之一”。

“我有点预感到会是这个结果，因为有过一些暗示，但这个消息变成真的又是另一回事，” 汉密尔顿在谈到维特尔退役的消息时表示。

“我会很想当然地说，我的第一感觉是看到他停下来令人难过。我也没有太多时间去回顾我们一起走过的所有历程。但当我谈到我在这项运动中的历程时，我常常觉得这项运动相对而言很孤立，但我想说，他是少数几个使其不孤立的人之一。”

“他在很多事情上都很支持我。我一直记得2007年在马尼·库尔的新闻发布会，他在车手通气上的发言非常直言不讳。”

“那时我就知道，他将成为这项运动中一位有影响力的人物。但之后我们又看到了他的成功，看到他把别人放在自己之前，以及如此勇敢地说出自己的想法，坚持自己的信仰。”

“在我们的运动中，我们会谈论传奇。说实话，我不喜欢那个称呼，那个头衔。我认为他是我们在这项运动中看到的最伟大的人物之一。我们需要更多像他这样的人。我很难过，因为我即将在赛道上失去一个真正的盟友。”

“但我知道，在退役后，他会做一些伟大的事情。我希望我们永远是朋友。我希望我们在F1之外还能共同做些其他事情。”

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: FIA Pool

查尔斯·莱克勒克透露，当他在法国大奖赛撞车后，维特尔曾给他发过一条安慰短信。他也因此表示，看到自己的前法拉利队友即将退役令他神伤：“ 至少对我来说很难过。”

“也许对他来说，现在他要去的地方更快乐。显然，在围场里看不到塞巴会让人很不习惯。”

“我和他一起学了很多驾驶的知识，他一直对我超级好。我肯定会怀念塞巴在围场里的日子，但我希望他一切顺利，也相信他会找到其他事情，以另一种方式让自己开心。”

2021年，维特尔加盟阿斯顿·马丁，取代了如今效力于红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人表示，自己对德国人的成就表示“自豪”，并对他退役的理由表示理解。

“我为塞巴感到骄傲，为他所取得的成就感到骄傲，”佩雷兹表示。“他是这项运动的伟大传奇，是一位伟大的人物。他总是很公正，很坦率，也很成功，拥有一个美满的家庭。”

“作为一名同僚，他拥有你希望所能实现的一切。因此，我为他感到骄傲，并祝他和他的家人一切顺利。我认为这是一个非常个人的决定，相当个人，那关于你个人的感受，你想做什么，以及你的家庭情况。”

“当你年纪渐长后，你肯定会把其他优先事项放在首位，然后你会不愿意再为当一名F1车手埋单，因为它是有代价的。有时你愿意，有时你不愿意。”

Sebastian Vettel, Aston Martin and Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

佩雷兹的红牛队友马克斯·维斯塔潘认为维特尔是F1运动的“伟大代言人”，但荷兰人也相信如今他可以“享受生活”是“相当重要的”。

“我的意思是，归根结底，他在这项运动中取得了如此伟大的成就，他退役是完全可以理解的，”这位卫冕世界冠军说道。“我的意思是，我认为他有一个了不起的职业生涯。他赢得了很多比赛，也拿到了很多世界冠军。”

“当然，我认为他是F1运动一位了不起的代言人。所以，你知道，看着他离开，这是可以预见到的，每个人都在变老，在某个时刻，每个人都会退役。当然，当那一刻到来的时候，对塞巴的车迷来说肯定不好受。但这些事情总会发生。”

“我认为现在重要的是他要享受和家人在一起的生活，因为F1是你生命中如此短暂的一段时间，他如此努力地工作来取得他所取得的所有这些成就，现在是时候享受了。”

Fernando Alonso, Ferrari and Sebastian Vettel, Red Bull Racing celebrate on the podium Photo by: Sutton Images

费尔南多·阿隆索曾在2010年和2012年与维特尔争夺世界冠军，但两次都输给了德国人。西班牙人评价维特尔是他在F1中最强大的对手之一，足以比肩汉密尔顿和迈克尔·舒马赫。

“刘易斯和塞巴斯蒂安，他们俩可能是我在这里打交道时间最多的人，”阿隆索说。“显然，迈克尔可能永远都会是我心中的第一位，因为你知道，我和他共同为冠军而战，我是看着他的F1比赛长大的，他统治着这项运动。”

“所以，我从迈克尔身上学到了很多东西。还有刘易斯和塞巴，我们三个我们分享了很多。在这么多年之后，我们会想念他的，你知道，怀念那些在赛道上相互对决的时光。”

“他参与锦标赛的时光，我也在那里。所以是的，他是一位伟大的冠军。同时他也是一个伟大的人，有非常强烈的价值观和可爱的家庭，也许这个决定也像我所听到的，是为了家庭考虑。所以祝他一切顺利，也希望他常回围场看看。”

额外报道/Adam Cooper、Jonathan Noble、Luke Smith

翻译/小飞侠