汉密尔顿领衔车手向“F1最伟大人物之一“维特尔致敬

周四,维特尔在匈牙利大奖赛前夕通过新的Instagram账号宣布将在2022赛季结束后从F1退役。

汉密尔顿和维特尔几乎在同一时间参加F1,后者在2007赛季中期首次亮相,而那也是英国人征战F1的首个赛季。

此后在维特尔效力于法拉利期间,两人曾互为争冠对手。而近年来,两位世界冠军又都成为了F1的道德领袖,一直积极致力于呼吁社会变革,并对世界气候危机采取行动。

当被问及他将如何记住作为车手的维特尔时,汉密尔顿表示,德国人是F1中“少数几个使其感到不那么孤独的人之一”。

“我有点预感到会是这个结果,因为有过一些暗示,但这个消息变成真的又是另一回事,” 汉密尔顿在谈到维特尔退役的消息时表示。

“我会很想当然地说,我的第一感觉是看到他停下来令人难过。我也没有太多时间去回顾我们一起走过的所有历程。但当我谈到我在这项运动中的历程时,我常常觉得这项运动相对而言很孤立,但我想说,他是少数几个使其不孤立的人之一。”

“他在很多事情上都很支持我。我一直记得2007年在马尼·库尔的新闻发布会,他在车手通气上的发言非常直言不讳。”

“那时我就知道,他将成为这项运动中一位有影响力的人物。但之后我们又看到了他的成功,看到他把别人放在自己之前,以及如此勇敢地说出自己的想法,坚持自己的信仰。”

“在我们的运动中,我们会谈论传奇。说实话,我不喜欢那个称呼,那个头衔。我认为他是我们在这项运动中看到的最伟大的人物之一。我们需要更多像他这样的人。我很难过,因为我即将在赛道上失去一个真正的盟友。”

“但我知道,在退役后,他会做一些伟大的事情。我希望我们永远是朋友。我希望我们在F1之外还能共同做些其他事情。”

查尔斯·莱克勒克透露,当他在法国大奖赛撞车后,维特尔曾给他发过一条安慰短信。他也因此表示,看到自己的前法拉利队友即将退役令他神伤:“ 至少对我来说很难过。”

“也许对他来说,现在他要去的地方更快乐。显然,在围场里看不到塞巴会让人很不习惯。”

“我和他一起学了很多驾驶的知识,他一直对我超级好。我肯定会怀念塞巴在围场里的日子,但我希望他一切顺利,也相信他会找到其他事情,以另一种方式让自己开心。”

2021年,维特尔加盟阿斯顿·马丁,取代了如今效力于红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人表示,自己对德国人的成就表示“自豪”,并对他退役的理由表示理解。

“我为塞巴感到骄傲,为他所取得的成就感到骄傲,”佩雷兹表示。“他是这项运动的伟大传奇,是一位伟大的人物。他总是很公正,很坦率,也很成功,拥有一个美满的家庭。”

“作为一名同僚,他拥有你希望所能实现的一切。因此,我为他感到骄傲,并祝他和他的家人一切顺利。我认为这是一个非常个人的决定,相当个人,那关于你个人的感受,你想做什么,以及你的家庭情况。”

“当你年纪渐长后,你肯定会把其他优先事项放在首位,然后你会不愿意再为当一名F1车手埋单,因为它是有代价的。有时你愿意,有时你不愿意。”

Sebastian Vettel, Aston Martin and Fernando Alonso, Alpine F1 Team

佩雷兹的红牛队友马克斯·维斯塔潘认为维特尔是F1运动的“伟大代言人”,但荷兰人也相信如今他可以“享受生活”是“相当重要的”。

“我的意思是,归根结底,他在这项运动中取得了如此伟大的成就,他退役是完全可以理解的,”这位卫冕世界冠军说道。“我的意思是,我认为他有一个了不起的职业生涯。他赢得了很多比赛,也拿到了很多世界冠军。”

“当然,我认为他是F1运动一位了不起的代言人。所以,你知道,看着他离开,这是可以预见到的,每个人都在变老,在某个时刻,每个人都会退役。当然,当那一刻到来的时候,对塞巴的车迷来说肯定不好受。但这些事情总会发生。”

“我认为现在重要的是他要享受和家人在一起的生活,因为F1是你生命中如此短暂的一段时间,他如此努力地工作来取得他所取得的所有这些成就,现在是时候享受了。”

Fernando Alonso, Ferrari and Sebastian Vettel, Red Bull Racing celebrate on the podium

