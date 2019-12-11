汉密尔顿与罗西完成换车体验

罗西驾驶的是2017年梅赛德斯W08赛车，而汉密尔顿则使用了十一月意大利人在瓦伦西亚参加本赛季收官战的2019版雅马哈MotoGP YZR-M1。

雅马哈车队冠名商Monster Energy（魔抓）公布的图片显示，罗西与汉密尔顿一度各自驾驶一辆MotoGP摩托车。

据悉上周日，汉密尔顿在瓦伦西亚赛道试驾过了摩托车。当时，Franco Morbdielli为他对摩托车和赛道线路提供了建议。今年年初的MotoGP赛季揭幕战上，汉密尔顿作为马石油支持的、由雅马哈运作的SRT车队嘉宾现场观赛时认识了Morbidelli。

去年，汉密尔顿在WSBK（世界超级摩托车赛事）雅马哈厂队车手Michael van der Mark和Alex Lowes的帮助下，在赫雷兹赛道驾驶雅马哈R1 M Superbike体验了一整天，而他的表现令这支Crescent运作的WSBK车队感到惊艳。

“看到瓦伦蒂诺这样的传奇驾驶赛车是那么的棒，”汉密尔顿表示，“我为他感到激动，因为这是他第一次探索这辆赛车。这让我回想起第一次坐在F1赛车里的情景。当你看到整个团队围绕着你，它就是另一种动物。”

回顾本次与罗西一同驾驶雅马哈YZR-M1飞驰，汉密尔顿说：“驶在赛道上看到瓦伦蒂诺在我前面骑着相同的摩托车是那么酷炫。”

罗西之前就拥有F1赛车的驾驶经验，他曾多次测试过法拉利赛车，早在2002年时他的测试给迈克尔·舒马赫留下深刻印象后，一度引发对他可能改投“四轮圈”的猜测。

意大利人的上一次F1赛车测试是在2020年，虽然之后他参加了不少四轮赛事。

“以前我就是刘易斯的铁杆车迷，现在更是如此，”罗西说道，“我们度过了神奇的一天，赛车届的两位顶级选手不仅碰了面，而且一同工作。”

“这一天我感觉像真正的F1车手。我不想这一天结束。我也与刘易斯一同骑了YZR-M1。对车队来说这是骄傲的时刻，我们向他分享了我们的热情。”

“技术上，瓦伦西亚是一条有难度的赛道，而且今天在某个时刻风很大，我以为那会让刘易斯很难继续，但是他驾驶摩托车很出色，他对M1的控制很好。我认为他获得了很多乐趣，这才是最主要的。”

这次瓦伦西亚换车体验让罗西成为2018年驾驶了红牛二队赛车的本田车手马克·马奎兹和达尼·佩德罗萨后，第一位驾驶F1赛车的MotoGP车手。

翻译/Amanda Zhu