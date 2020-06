传统发车区准备流程或取消，以增加安全措施

在一份由国际汽联批准的办赛指导书中,已经详细阐述了一系列将针对新冠肺炎疫情将会做出的改变,以防止比赛恢复后冠状病毒的传播。

F1新赛季将以7月5日奥地利大奖赛为开始。国际汽联赶在赛车运动在欧洲恢复进行前的几周,发布了这份名为《赛车运动回归》的办赛指南。

该手册涵盖了周末比赛的方方面面,包括车队成员、官员、赛道抢险员和媒体需要遵守的社交距离,以及需要尽可能清洁和消毒的赛道所有区域。

同时,根据赛事类别的不同,其中还包括一些更为激进的措施。例如,如果有相关风险分析认为,让所有车队都在赛道上准备比赛可能会导致人员之间的接触风险太大,则可以采取截然不同的替代方法。

国际汽联方面表示,避免这一情况的一个可能的解决方案,就是放弃这种传统的发车准备方式,取而代之让赛车直接从车库发车开始比赛。

手册中写到:“从比赛日程中放弃这一发车区准备流程,直接从车库开始暖胎圈的方式有待商榷。”

但据了解,F1目前尚未考虑直接从车库开启比赛的方案,而是正在计划以某种方式保留原有的发车准备方式。

不过允许进入发车区的人员数量可能会被保持在最低水平。同时今年将不再举行任何赛前开幕仪式或演出,因此赛事时间表也可能会有所调整。

国际汽联指南指出:“适当的缓解措施可以是限制发车准备的时间 (少于15分钟))限制发车区内为赛车做准备的工作人员数量,从而显著减少密切接触者的数量。”

国际汽联的指导方针还概述了“团体人群隔离策略”,即比赛周末的各个人群,如车队、官员和媒体都将被彼此隔开。

“应尽量减少不同群体间相互接触的数量,以减少病毒在不同的人群间传播。” 国际汽联补充道: “如果群体之间的互动不可避免,但又不会严重危及安全、运动管理或车手的比赛水平,则应尊重社交距离,或应使用额外的个人防护装备(PPE)来减少病毒的传播。”

此外,赛会干事的房间将设置安全社交距离,所有被传唤的车手都必须穿戴个人防护装备。

如果找不到合适的大房间可容纳所有需要参加的人员,车手和官方通气会当前则可能被移至室外举行,或通过Zoom等视频电话会议工具进行。

翻译/小飞侠

