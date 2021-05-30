本赛季是吉奥维纳兹在阿尔法·罗密欧的第三个完整赛季了，他在2021年摩纳哥大奖赛中取得第十名，为瑞士车队带来了2021年的第一个积分。

在2019年和车队完成了艰难的首秀，吉奥维纳兹与莱科宁在2020年赛季平分秋色，分别获得四分。不过，意大利人以9比8的排位赛战绩，勉强压倒了2007年世界冠军。

吉奥维纳兹发誓要在2021赛季继续向他具有丰富经验的队友学习。不过在赛季开始前，车队老板瓦塞尔表示他希望27岁的意大利车手承担车队更多的责任。

在接受Motorsport.com意大利的独家采访中，瓦塞尔声称他相信吉奥维纳兹现在已经准备好和经验较少的队友搭档，如果在本赛季结束后41岁的莱科宁退役的话。

“我是这么认为的，因为从安东尼奥的反馈来说是非常稳定的。”瓦塞尔说到。“过去他的一个问题在于，他太过于把基米当作参考，而他应该聚焦在自己的身上。”

“我想在过去的12个月里，他最大的改变在于，当他表现出来说‘好，现在开始我们关注自己，我在驾驶赛车，我有能力驾驶好。如果我发挥了100%的能力，我会做得很完美’。然后他做了这些改变来进步。”

“这不容易，因为把队友当作参照是非常普遍的，现在他在车队中建立了自己的地位，这对我们来说也很重要”。

瓦塞尔相信吉奥维纳兹在2021赛季的一开始就迈出了一大步，在这个赛季的五场排位赛中以4:1的成绩领先莱科宁。

“他在这两个赛季中取得了明显的进步，但是这个就像在2020的下半赛季一样，”他解释道。“如果你去看，他做了完美的排位圈，除了在伊莫拉他遇到了一些问题（在出场圈的最后几个弯角被尼基塔·马兹平超越）”。

“但是在其他的排位赛中，他都带领着车队。这样的稳定性对我们来说很重要，就像我们之前说的，我认为安东尼奥正在成长和进步。”

“他有一些……我不知道用‘不走运’来形容是否合适，但是我们在比赛中遇到了太多问题，以至于无法拿到积分，但是至少速度在那里”。

“最重要的是我们有23场比赛，如果速度在那里，那么我们会取得积分的。安东尼奥现在做得很好。”

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