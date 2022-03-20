FP3与博塔斯相差无几助长周冠宇对F1排位赛首秀的信心

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周冠宇在巴林迎来自己的第一场大奖赛。周六最后一节练习里，他与队友瓦尔特利·博塔斯的单圈时间模拟双双进入前十，预示了阿尔法·罗密欧当前具备了在中上游竞争的能力——并且在排位赛里得到证明。

Q1开始后，中国小将的第一个飞驰圈就比较有竞争力，并且在第二圈巩固了自己的位置，最终在自己的第一场排位赛里冲入Q2，淘汰了阿斯顿·马丁和威廉姆斯的四位车手，以及对赛车感到挣扎的迈凯伦车手丹尼尔·里卡多。

在Q2的第二个飞驰圈，周冠宇原本已经提高了1.2秒，但因为在5号弯跑出赛道界限被取消，而错过了前进到第14位发车的机会，将从第15位开始自己的第一场大奖赛。

尽管如此，周冠宇对能在首秀周末就实现从Q1突围的目标感到满意，尤其考虑到阿尔法·罗密欧赛车在两轮季前测试里存在一些问题，以及他与博塔斯也有一定的差距。

“老实说，感觉有点复杂，至少压力没有了，”他在排位赛后接受电视媒体采访时表示。“我（本赛季）的第一个目标就是进入Q2。在首秀就实现，我感到很高兴。”

“进入Q2后，我觉得还可以，我要在那一圈使出全力。我看了车载，当时很接近，但因为那个（赛道界限）我们失去了一个位置。这对比赛来说是不错的结果，我们在季前测试里看起来前景不错。总体而言，我对第一场排位赛进入Q2非常高兴，我没想到会在第一场就实现。”

“在排位赛开始前半小时，我感觉到压力，我想要进入Q2，因为我觉得我们的赛车有很好的整体实力。”

去年在萨基尔赛道进行的F2揭幕战周末，周冠宇就拿到了周日主赛的杆位。尽管对赛道比较熟悉，但是阿尔法·罗密欧新秀坦言，虽然在F1赛车的下压力和排位赛进程方面，他还需要积累经验，但本周末每个阶段练习里他都能有所提高，助长了他的信心。

“ 我对（Q2）第二圈不是很高兴，当时我在赛道界限的极限上，不是很走运，因为这个而损失了一个位置，但那不是世界末日，排位赛的结果很积极。所以我感到很高兴。”

“（本周之前）我其实对排位赛的单圈速度不是很确定。就测试来说，这还不是我目前的强项，因为还不适应那么多的下压力和赛道进化。但是就比赛来说，也许我能做得不错。 ”

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

周冠宇在周五两节练习里，个人单圈时间分别排在第11和第15名，而周六最后60分钟的练习里，他第一次在大奖赛正式阶段闯入前十。比起排名，中国新秀做出的时间为1分33.880秒，与博塔斯的1分33.733秒十分接近。

他补充道：“我们在巴塞罗那测试里遇到不少问题，然后在巴林测试里进了很大一步，不过我与队友之间还有很大的差距。本周末每一节自由练习，我都在努力进步，试着探索出更多。我们越来越接近，在FP3（单圈时间）相差无几。”

“排位赛里，我认为我确实最大程度地发挥了出来，进入了Q2。我之前其实也没有想过，但是FP3之后，我真的想进入Q2。现在我们实现这个赛季前我给自己定下的目标。“

博塔斯进入Q3之后取得了第六名，将与过去五年的梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿一同从第三排发车。而从周五第二节练习的长距离来看，C42赛车可以为积分区而战。

当被问到对于周日正赛的期许时，周冠宇表示：“ 第一场比赛我不会说目标，我只会认真比赛，从测试里看，我们在长距离速度看上去不错，但是你永远不知道，希望这足够让我们在比赛里往前赶。”