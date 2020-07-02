F1“闭门”大奖赛的第一印象

例如2001年的意大利大奖赛就在911事件后的几天举行；2010年冰岛火山爆发也对于比赛产生了些许影响；以及2012年的巴林，当时的内乱迫使前一年的比赛被取消，也一度成为焦点。

然后便是今年的墨尔本，比赛在冠状病毒威胁的阴影下举行，但最终不幸“告吹”。另外，2020年的奥地利大奖赛也将成为F1历史上最“离奇”的赛季揭幕站。

由于冠状病毒大流行仍未过去，F1有史以来的第一次“闭门”大奖赛从周四正式开始。车手、车队成员、官员和受邀媒体都在逐步适应这一新常态。

在周末之前，防疫要求相当严格，以确保参赛人员不会将传染风险带进赛场。参加比赛的每个人都必须通过冠状病毒咽拭子检测——社交媒体上流传的大量视频显示，这绝对不是一次愉快的经历。

参加比赛的旅行也有一种略为怪异的感觉。尽管机场和飞机尽可能地要求保持社交距离和戴口罩，但排队的人群依然有些“失控”。人们似乎更感兴趣的是先登机，而不是远离其他人。

周四抵达红牛赛场时，那里的氛围更像是将进行一场私人测试，而不是一个全新F1赛季的开始。

鉴于赛事已经采取了有效地封闭措施，因此赛场外并没有太多的安保。只有当你进入赛道时，才会对汽车贴纸进行第一次检查。不过要求车迷们远离赛场的呼吁似乎奏效了，只有一位观众站在入口处向进场的每个人挥手致意。

离开停车场，走到主入口，在接受进一步的身份检查到前往楼上的媒体中心之前，有体温测量和强制洗手的要求。

电梯里，最引人注目的提醒便是要求大家保持两米的社交距离。固定的地点放置了洗手液，鼓励每个人远离病毒。同时所有人必须佩戴口罩。

Media centre Photo by: Jon Noble

在新赛季的第一个周四，通常媒体中心都很热闹，但现在却出奇的安静。

同时赛场采用单向通行系统，以防止记者和工作人员的动线交叉。但这意味着，如果你在错误的地点进入，就得绕着房子走很长一段路。

新闻发布会的节奏也截然不同，媒体群访和现场提问环节均已被取消。取而代之的是，所有事情都是通过远程完成的，车手们按照车队被依次带到一个封闭的房间里，只留一名摄影师和重要工作人员在场。

媒体必须预先提交问题，由新闻发布会主持人代为提问。为了确保零风险，记者们也和车手一样，共同被“关”一个封闭的房间里。

如今，记者也被禁止进入围场或维修区，所以也不再有机会和车队的人秘密聊天来获取最新的八卦消息。取而代之的则是WhatsApp……

如果在赛道上发生巨大的争议，看看一切会如何进行将相当令人振奋！

每个人的社交活动也将大大减少。各车队的工作人员将不再和对手们“打成一片”，即使是媒体也不会在午餐时间和他们聊天。

小型媒体餐厅的桌子上也有了严格的人数限制！每桌只能坐一个人!

翻译/小飞侠

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