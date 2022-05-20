FIA：搁置增加冲刺赛场次计划并非为了钱

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在上个月举行的F1委员会会议上，大奖赛母公司自由媒体和各支车队一致同意将推动明年的冲刺赛场次增加至六场。然而，本·苏拉耶表示他需要更多时间去考虑增加额外场次可能对于FIA对比赛周末的管理所带来的影响，使得这项计划搁浅。而他的如此表态，以及大家认为增加冲刺赛可能让FIA面临成本增加的问题，使得会上业内人士怀疑这就是一个事关 “贪婪”的问题。

当前，新主席正努力更好地平衡FIA的账簿，致力于解决管理机构的巨大损失。不过在首度谈及这个问题时，本·苏拉耶否认这样做是为了给FIA多要钱。

他向《每日邮报》表示：“我不是为了要更多的钱，不过如果我之前要了，我会想把钱花在对的地方：投资于对这项运动的正确规监管。”

“我们都说F1是巅峰，它的确是。所以我们在FIA工作的人需要资源，以应有的方式来治理这项价值亿万美元运动的技术和财务领域。我们需要有能力去遵守那些标准。”

FIA president Mohammed ben Sulayem Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“所以，具体到冲刺赛的问题，我需要清楚我的现场团队是否能够承受这样做带来的额外工作量。在阿布扎比（当时刘易斯·汉密尔顿在世界冠军争夺中输给马克斯·维斯塔潘引发了争议）之后，大家说我们应该改变这个或者那个。“

”所以我不明白为什么突然之间我们要去要求FIA团队做更多事情。未来发生事故时，比如说涉及安全车，然后怎么办呢？我们需要研究这整件事情，然后做出一个合理的决定。让我们自己运行起来。我们会解决这个问题。”

本·苏拉耶表示如果FIA认为改变不会带来负面影响，自己非常乐意批准增加冲刺赛场次。

“我支持这样做如果这是正确的事情，”他补充道，“我不是说这样做不对，我是说还有考虑的时间。这是2023年的计划，不是本赛季的，还没到火烧眉毛。我们有这样一个民主制度：F1有一票，车队有一票，我有一票。如果你说我不能弃权或者不能花时间去研究提案，那么你就是剥夺我享受民主制度的自由。”