法拉利将在奥斯汀进行最后一次升级
法拉利将在美洲赛道为赛车启用升级
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images
法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔透露，在即将到来的美国大奖赛中，车队将对赛车进行本赛季的最后一次小幅升级。
在还剩六场的情况下，尽管制造商年度冠军争夺的焦点聚焦在红牛和迈凯伦之间，但落后于沃金的车队75分意味着马拉内罗的团队仍有机会。在确认赛车将在美洲赛道得到升级套件的同时，瓦塞尔透露车队之后将把重点转向明年的赛车。
“大家都知道我们已经开始开发下一辆赛车了，我们会尽最大努力在下一场比赛中进行小幅的升级，”法国人说。“我认为这可能是所有车队的最后一次；对我们来说确实是如此，但对其他车队来说也是。”
“过去四五六场比赛中，总体竞争是如此激烈，如果你看发车区，差距如此小，任何一点都可以带来影响。”
法拉利在新加坡大奖赛里遭遇了令人失望的排位赛，查尔斯·莱克勒克在轮胎准备方面非常挣扎并在Q3里被取消了一个计时圈，而卡洛斯·塞恩斯撞车出局。
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images
在两辆赛车分别从第九和第十起步的情况下，法拉利为他们采取了截然不同的策略。塞恩斯在第一圈排名下降后早早进站以获得干净的气流，而莱克勒克跑得更久来延迟他的唯一一次进站。
莱克勒克以第五名完赛，但他紧紧追赶着第四名的乔治·拉塞尔直到终点，而塞恩斯用严重衰退的硬胎坚持着，最终获得第七名。
在谈到区分策略的原因时，瓦塞尔表示：“如果用软胎发车，你也许可以提升一个位置，但最终如果你想更激进，就要像刘易斯（汉密尔顿）那样在第12或15圈进站——你别无选择。用中性胎起步，至少我们有机会延迟进站，比赛的情景有点不同，我认为这是一个很好的策略。“
“但事实上我们使用了不同的策略，让一辆车早进站、另一辆晚进站，我认为也是明智的决定。得益于我们在阶段里所处的赛道位置，这个策略执行得相当成功。”
翻译/小飞侠
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